Yann Sommer est le meilleur gardien suisse de l'histoire

1/7 Une ère touche à sa fin: Yann Sommer se retire de l'équipe nationale.

Yann Sommer (35 ans) tire sa révérence. Lundi matin, le gardien de but a officiellement annoncé son retrait de l'équipe nationale suisse. Cette décision intervient quelques jours seulement après que l'on ait appris que Gregor Kobel (26 ans) serait désormais le numéro 1.

Le départ de Yann Sommer marque la fin d'une ère et pas n'importe laquelle. Avec 94 matchs internationaux, il est clairement le gardien de but le plus capé de la Nati. Erich Burgener (73 ans), le deuxième gardien ayant disputé le plus de matches en équipe nationale, a 30 matches de retard sur Sommer.

Les records chez les gardiens de la Nati 1. Yann Sommer, 94 matchs internationaux 2. Erich Burgener, 64 matches internationaux 3. Diego Benaglio, 61 matches internationaux 4. Marco Pascolo, 55 matches internationaux 5. Pascal Zuberbühler, 51 matches internationaux

En 2014, le jeune homme alors âgé de 25 ans succède à Diego Benaglio au poste de numéro 1 de la Nati. Yann Sommer s'établit immédiatement en tant que titulaire et conduit la Suisse à cinq grands tournois au total. Il s'agit là aussi d'un record, aucun autre gardien de l'équipe nationale n'ayant participé à autant de phases finales.

Très fort lors des grands tournois

Yann Sommer participe aux championnats d'Europe 2016, 2020 et 2024 ainsi qu'aux championnats du monde 2018 et 2022. Son nom est synonyme de continuité et de stabilité: lors des grands tournois, il ne manque qu'un seul match (en 2022 contre la Serbie).

En outre, le gardien de 1,83 m se surpasse toujours dans les matches les plus importants, faisant littéralement le malheur des grandes nations. On n'oubliera pas sa parade sur penalty contre Kylian Mbappé en huitième de finale de l'Euro 2021 ou sa performance héroïque contre l'Espagne en quart de finale de la même année.

Trois entraîneurs de la Nati

Au total, Yann Sommer a gardé les buts sous trois entraîneurs nationaux. Il a fait ses débuts sous Ottmar Hitzfeld et est devenu le gardien titulaire sous Vladimir Petkovic et Murat Yakin. Aucun de ses concurrents n'arrive à prendre le meilleur sur lui, des noms comme Roman Bürki ou Marwin Hitz restent toujours dans son ombre.

Un rôle que Gregor Kobel a longtemps dû endosser. Mais aujourd'hui, le temps du gardien du BVB est arrivé et c'est à lui de marcher dans les pas de Yann Sommer. La trace que celui-ci laissera est elle éternelle.