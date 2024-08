Murat Yakin écarte Noah Okafor pour les prochains matchs

1/10 Sur la voie de garage: Noah Okafor n'a actuellement pas la cote auprès de l'équipe nationale.

Christian Finkbeiner

Cela fait à peine deux mois que la Nati a échoué de manière dramatique en quarts de finale de l'Euro aux tirs au but face au futur finaliste, l'Angleterre. L'un des rares perdants d'une campagne européenne par ailleurs réussie: Noah Okafor (24 ans). L'attaquant de Milan n'a joué aucun rôle dans la montée en puissance de la Nati et n'a pas joué une seule minute en Allemagne. Il est le seul joueur offensif de la sélection dans ce cas.

En mars déjà, Murat Yakin s'était montré critique à l'égard du comportement de l'attaquant. L'entraîneur de la Nati avait déclaré qu'il exigeait davantage de «certains joueurs lorsqu'ils sont avec la Nati», et pensait en premier lieu à Okafor. L'attaquant de Milan a fait partie des plus décevants lors des matches amicaux à Copenhague (0-0) et à Dublin (1-0) et n'a pas fait de publicité pour sa propre cause, bien que la Nati avait alors un besoin urgent d'attaquants en raison de l'absence de Breel Embolo.

Avertissement ignoré

Mais l'avertissement de Murat Yakin n'a pas eu l'effet escompté. Noah Okafor a certes eu la malchance de ne rejoindre l'équipe que très tardivement pendant la préparation à l'Euro à Saint-Gall, car il était encore en Australie avec son club de Milan pour une tournée promotionnelle inutile en fin de saison. Mais même pendant les quatre semaines passées en Allemagne, Noah Okafor n'a pas pu inverser la tendance.

Au contraire: son mécontentement face à cette situation insatisfaisante était visible sur son visage. Outre un manque d'intensité à l'entraînement, l'ancien joueur du FC Bâle s'est parfois fait remarquer par un langage corporel négatif, se mettant ainsi hors-jeu, d'autant plus que l'équipe était sur une bonne lancée.

Le comportement du Bâlois n'aurait pas été apprécié par l'équipe. Noah Okafor en reçoit maintenant la punition. Selon les informations de Blick, le joueur de 24 ans ne sera pas convoqué pour les matches de la Ligue des Nations à Copenhague (5 septembre) et trois jours plus tard à Genève contre l'Espagne.

Autrefois le favori de Murat Yakin

Et ce, bien qu'Okafor ait personnellement réussi son début de saison. Contre le Torino (2-2), il sauve un point en tant que joker, en égalisant tard dans les arrêts de jeu, d'une magnifique reprise directe. Une semaine plus tard, Okafor est titulaire avec les Rossoneri lors de la défaite 2-1 à Parme.

Néanmoins, Murat Yakin a décidé de donner une leçon à Noah Okafor. Pourtant, cet attaquant rapide et talentueux faisait autrefois partie des joueurs préférés du coach de la Nati. Après ses débuts sous la direction de Vladimir Petkovic lors du Final Four de la Ligue des nations en juin 2019, Murat Yakin l'a nommé pour les derniers matches des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Lors du 1-1 à Rome, Okafor a joué de manière exceptionnelle et a préparé le 1-0 de Silvan Widmer. Trois jours plus tard, il a posé la première pierre du 4-0 contre la Bulgarie, ce qui a permis à la Nati de s'assurer un ticket pour le Qatar.