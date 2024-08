Fabian Schär se retire également de l'équipe nationale!

C'est fini pour Fabian Schär avec la Nati!

Blick Sport

L'équipe nationale masculine devra désormais compter sans un autre pilier de l'équipe. Après Xherdan Shaqiri et Yann Sommer, Fabian Schär a, lui aussi, décidé de mettre un terme à sa longue carrière en équipe nationale cet été!

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le défenseur central veut se concentrer sur son club de Newcastle United. «Après plus de dix ans et 86 matches avec la Suisse, le moment est venu de faire mes adieux. J'ai pu représenter mon pays lors de trois championnats du monde et de trois championnats d'Europe. Cela m'a rempli d'une grande fierté de pouvoir jouer sur les terrains de football de ce monde avec la croix suisse sur la poitrine. J'ai pu vivre des moments incroyablement beaux avec la Nati et les émotions que j'ai pu vivre m'accompagneront toute ma vie», déclare le défenseur central saint-gallois.

Des remerciements pour tout le monde

«Il est aussi temps de dire merci: à mes coéquipiers, au staff et aux entraîneurs et bien sûr à ma famille et à mon entourage. Sans eux, ce voyage n'aurait pas été possible. Je voudrais surtout remercier les fans suisses qui m'ont soutenu pendant toutes ces années. Cela a énormément signifié pour moi et je vous porterai dans mon cœur».

La carrière en équipe nationale de Fabian Schär, qui s'achève en quart de finale de l'Euro contre l'Angleterre, avait commencé le 14 août 2013 par un exploit contre un grand du football mondial. A tout juste 22 ans, il avait fait ses débuts au Parc Saint-Jacques de Bâle face au Brésil de Neymar et de Dani Alves, pour une victoire 1-0 de la Suisse.

Une régularité qui impressionne

Il est à noter que Fabian Schär a toujours participé à au moins deux matches lors des sept tournois finaux depuis 2014 (y compris le Final Four de la Nations League). Seuls Xherdan Shaqiri, Ricardo Rodriguez et Granit Xhaka ont fait aussi bien.

Murat Yakin a tenu à le féliciter: «Fabian a réussi de grandes choses avec la Nati et sort d'un Euro fantastique en Allemagne. Il a joué un rôle important dans notre équipe en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Même si c'est difficile pour moi en tant qu'entraîneur, je respecte sa décision et le remercie chaleureusement pour son engagement et ses performances pour notre pays.»