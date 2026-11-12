La Serbie? Non! Loun Srdanovic: «Je veux jouer pour la Suisse»

Le latéral droit genevois Loun Srdanovic explique à Blick pourquoi il a tenté si tôt l'aventure en Ligue 1 plutôt que de rester en Super League. Le Genevois de 20 ans révèle également avoir décliné une convocation de la Serbie, car son choix est fait: il veut jouer pour la Suisse.

En bref Loun Srdanovic est passé de Servette à Lille malgré seulement 19 matches de Super League

Il n'a pas encore eu sa chance à Lille

Le latéral droit a décliné la sélection en équipe A de la Serbie

Björn Lindroos

L'équipe de Suisse M21 fait peau neuve après avoir manqué la qualification pour le prochain Euro. Plusieurs nouveaux visages ont été convoqués. Loun Srdanovic n''en fait pa partie: le Genevois de 20 ans était déjà de la partie lors de la précédente campagne.

Le latéral droit sort d'une année mouvementée. Après avoir fait des débuts convaincants sous le maillot de Servette en début de saison dernière, il a été freiné par des problèmes à la hanche. Il a finalement retrouvé une place de titulaire sur la fin de l'exercice.

Malgré seulement 19 apparitions en Super League, ses performances ont attiré l'attention à l'étranger. Young Boys aurait également manifesté son intérêt. Mais plutôt que de poursuivre sa progression en Suisse, le Genevois, originaire des Avanchets, a choisi de tenter sa chance en France. Il a rejoint Lille, qualifié pour la Champions League. «C'était une belle opportunité pour moi. Je voulais saisir cette chance de rejoindre un club évoluant dans l'un des cinq grands championnats», explique-t-il à Blick.

Le LOSC a déboursé pas moins de trois millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur genevois. Un investissement qui témoigne des attentes placées en lui. Au sein de la sélection M21, sa valeur marchande figure parmi les plus élevées. Seuls les deux Suisses du FC Bruges, Cheveyo Tsawa et Andrej Vasovic, sont évalués plus haut.

Toujours pas la moindre minute en Ligue 1

Pour l'instant, le jeune défenseur doit pourtant prendre son mal en patience. Depuis son arrivée dans le nord de la France, il n'a pas encore disputé la moindre minute avec la première équipe en Ligue 1. «Ce n'est évidemment jamais facile pour un footballeur de ne pas jouer», reconnaît-il. Le Genevois, qui vit seul en France, tente néanmoins de garder le cap. «Je me concentre sur les choses que je peux maîtriser, notamment le travail à l'entraînement.»

Alex Frei, sélectionneur de la Suisse M21, connaît les enjeux de cette situation. Il estime que le Genevois aura besoin de temps de jeu pour poursuivre sa progression. «Il a un grand potentiel. Mais pour l'exprimer, il faut jouer. À long terme, c'est un problème. Je ne vais pas me prononcer sur le fait de savoir si ce transfert était le bon choix. Le niveau des entraînements est évidemment supérieur. Mais rien ne remplace les minutes de jeu.» Loun Srdanovic a tout de même déjà disputé trois rencontres avec la deuxième équipe lilloise.

La Serbie le sollicite, il choisit la Suisse

Ce grand espoir du football suisse possède un profil familial qui lui ouvre plusieurs possibilités internationales. Sa mère est camerounaise et son père possède les nationalités serbe, croate et allemande. En théorie, le défenseur pourrait donc représenter cinq sélections nationales.

La Serbie a d'ailleurs tenté de le convaincre en lui proposant une place avec son équipe A pour le rassemblement actuel. Mais le Genevois a décliné l'invitation. Son choix est déjà fait: il veut porter le maillot rouge à croix blanche. «Je veux jouer pour la Suisse, c'est très clair pour moi. Depuis tout petit, je rêve de jouer pour la Nati. J'ai toujours fait partie des équipes de jeunes suisses. La Serbie m'a contacté pour son équipe nationale A, mais la question ne s'est jamais vraiment posée.»

Avant de rêver à la sélection A, Loun Srdanovic veut désormais s'affirmer avec les M21. «Nous avons analysé les derniers matches. Maintenant, il est important de regarder vers l'avant.» Le défenseur entend également apporter son expérience au groupe. «C'est ma deuxième convocation et j'ai des choses à transmettre. Mais, au final, nous avons tous plus ou moins le même âge.»