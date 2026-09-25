La Suisse M21 d'Alex Frei écrase le Luxembourg 5-0 à Lugano et reste en course pour l'Euro 2027. La qualification pourrait se jouer lors d'une «finale» en France. Liam Chipperfield brille avec un doublé en trois minutes.

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse M21 a remporté sa troisième victoire en autant de matches sous la direction d'Alex Frei. Grâce à sa victoire 5-0 contre le Luxembourg à Lugano, elle peut rêver d'une qualification pour l'Euro.

La défaite inattendue lors du match aller contre le Luxembourg avait conduit au remplacement de Sascha Stauch par Alex Frei.

Liam Chipperfield, qui n’a pratiquement pas joué cette saison avec Sion, a rapidement donné une avance confortable à son équipe en inscrivant deux buts en trois minutes (14e et 17e). Alessandro Vogt a porté le score à 3-0 avant la mi-temps. Labinot Bajrami, qui évolue en deuxième division néerlandaise, a marqué deux fois après son entrée en jeu à la 79e, portant le score final à 5-0.

Malgré quatre nouveaux venus dans le onze de départ (Nico Rissi, Loun Srdanovic, Lutfi Dalipi et Samuel Krasniqi), l'équipe d'Alex Frei a livré une prestation sereine. La Suisse occupe toujours la deuxième place avec cinq points d’avance sur ses premiers poursuivants. La France, leader du groupe, est à égalité avec la Suisse après son nul 1-1 en Islande, mais compte un match de moins.

La Suisse disputera ses deux derniers matches mardi en Islande, puis la semaine suivante, le 6 octobre, en France. En tant que vainqueur du groupe, la Suisse se qualifierait directement pour l’Euro 2027 en Albanie et en Serbie. En tant que deuxième, elle devrait selon toute vraisemblance disputer les barrages. Seul le meilleur deuxième de tous les groupes accède directement à la phase finale.