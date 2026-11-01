Malgré le boycott, le Real Madrid assure le spectacle

En pleine polémique diplomatique avec la Chine, la star française a répondu sur le terrain en guidant les Madrilènes vers une quatrième victoire de rang en Liga. Le No 10 a marqué sur penalty et participé à un autre but lors du succès 3-0 à Santander.

AFP Agence France-Presse

Après une semaine agitée par une controverse diplomatique avec la Chine, le Real Madrid de Kylian Mbappé a enchaîné une quatrième victoire consécutive en Liga dimanche en s'imposant largement (3-0) sur la pelouse du Racing Santander, et reste au contact du FC Barcelone et de l'Atlético.

Contrairement à ce qu'affirmait la veille l'entraîneur madrilène José Mourinho, l'affaire est loin d'être close, puisque cette rencontre n'était pas diffusée par la télévision publique chinoise, en réponse aux propos de l'attaquant français qualifiant Mao Zedong de «dictateur chinois», dans une vidéo devenue virale.

Malgré les excuses présentées par Mbappé, le Real et la Liga, aucun match de cette 11e journée n'a encore été retransmis sur les chaînes sportives du groupe étatique CCTV, ont constaté des journalistes de l'AFP à Pékin. Plusieurs affiches, dont celle du FC Barcelone samedi soir, étaient en revanche disponibles sur l'application Migu, géant chinois du streaming et autre détenteur de droits dans le pays.

Aussi en Champions?

Ce boycott pourrait s'étendre la semaine prochaine aux rencontres de Champions League, diffusées en Chine par la plateforme iQiyi Sports, dont le programme de diffusion ne mentionne pas le déplacement du Real Madrid mercredi à Athènes, face à l'AEK, seule affiche manquante sur son site internet.

Ce contexte tendu n'a cependant pas empêché le géant espagnol (3e, 27 points) de conserver sa bonne dynamique et d'assurer le spectacle sur la pelouse du promu (16e, 11 points), sans solution face à la puissance de feu de l'armada de stars madrilène.

Mbappé répond sur le terrain

Après une semaine mouvementée, marquée d'abord par sa deuxième place au Ballon d'Or, à seulement 28 points de l'Anglais Harry Kane, puis par cette controverse mondiale née d'une plaisanterie au sujet d'un mème le représentant sous les traits de Mao Zedong, Mbappé a ouvert le bal en obtenant et en transformant un penalty (11e, 1-0).

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Le capitaine de l'équipe de France, auteur de sa 12e réalisation de la saison en championnat, a ensuite servi de relais sur le deuxième but inscrit par le milieu anglais Jude Bellingham (22e, 2-0) et a célébré une nouvelle reprise de volée surpuissante du jeune Ivoirien Yan Diomandé (36e, 3-0).

Le buteur merengue a bien failli s'offrir un doublé en seconde période, mais il a trouvé le poteau (60e) et a envoyé deux frappes largement au-dessus du but adverse (61e, 86e).

Polémique à Getafe

En banlieue de Madrid, Getafe (12e, 12 points) a renversé (3-1) le Séville FC (6e, 17 points) au terme d'un scénario rocambolesque, marqué par une nouvelle polémique arbitrale autour du second but des locaux, alors que les Sévillans réclamaient une faute et s'étaient arrêtés de jouer.

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Toutes les rencontres de cette 11e journée ont été précédées par une minute de silence en hommage aux victimes de l'accident ferroviaire ayant fait 69 morts et des dizaines de blessés dans la province de Tolède, au sud de Madrid.