Julia Simic a été nommée mardi nouvelle entraîneure assistante de la Nati féminine. Adepte du jeu court, elle aidera Rafel Navarro à faire progresser les Suissesses, qu'elle a déjà côtoyées sur le terrain.

Christian Finkbeiner et Carlo Steiner

L'Association suisse de football (ASF) a frappé un grand coup. Mardi, elle a annoncé que Julia Simic allait occuper le rôle d'assistante de Rafel Navarro, nommé sélectionneur de l'équipe de Suisse féminine début novembre. Ancienne joueuse du Bayern Munich et de Wolfsburg notamment, l'Allemande de 36 ans apparaît souvent sur les plateaux TV en tant que consultante. Elle jouit d'une excellente réputation dans le milieu et connaît très bien certaines Suissesses. Elle a même vécu sous le même toit que deux internationales helvétiques.

Simic, surnommée «Sici», n'aura ainsi pas de peine à se faire une place dans le vestiaire. Pendant son passage à West Ham (2018-2020), elle partageait un appartement à Londres avec Ramona Bachmann (alors joueuse de Chelsea) et la petite amie de cette dernière, Alisha Lehmann, qui était également sa coéquipière au sein des Hammers. «Il y avait toujours du monde à l'appart, avec des joueuses des deux équipes en visite. C'était un véritable lieu de rencontre. On faisait plein de choses ensemble», a raconté Julia Simic dans le podcast 1X1 sur YouTube. «Alisha et moi, nous nous entendions très bien. Je me suis beaucoup attachée à elle. Elle avait encore quelques difficultés avec la langue à l'époque, alors je lui servais des fois de traductrice.»

Coéquipière de Lia Wälti

Auparavant, Julia Simic avait déjà évolué avec Lia Wälti à Potsdam. Plus tard, à Wolfsburg, elle était la coéquipière de Lara Dickenmann. «Je pense que ce transfert est une excellente chose, tant pour son développement en tant qu'entraîneure que pour la Suisse. C'est une personne agréable et sympathique, et c'était toujours un plaisir de voyager avec elle», explique l'ancienne internationale, interrogée par Blick.

«Ses qualités relationnelles sont un atout précieux pour elle en tant qu'adjointe, ajoute l'ancienne joueuse aux 135 sélections en équipe de Suisse. Elle est très accessible et possède une grande expertise footballistique.» L'actuelle responsable du centre de formation des Louves appréciait également beaucoup Julia Simic lorsqu'elle était sur le terrain. «Elle avait une excellente compréhension du jeu et privilégiait les passes courtes, ce qui explique pourquoi elle correspond parfaitement au nouveau style de jeu de l'équipe nationale.»

Une carrière marquée par les blessures

Née à Nuremberg d'une mère croate, la milieu de terrain a longtemps évolué au sein du Bayern Munich. Cependant, deux ruptures des ligaments croisés l'ont empêchée d'exploiter toutes ses capacités. Ces blessures, conjuguées à une forte concurrence, expliquent en partie pourquoi elle ne compte que deux capes avec la sélection allemande. Après un dernier transfert à l'AC Milan, cette diplômée en Sciences du sport a mis un terme à sa carrière de joueuse en 2021.

Julia Simic jouit également d'une excellente réputation en tant qu'entraîneure. Elle a prouvé lors de ses expériences précédentes qu'elle était particulièrement douée avec les jeunes talents et qu'elle savait les faire progresser. Dans le rôle d'adjointe, elle a mené l'équipe d'Allemagne des moins de 17 ans au titre de championne d'Europe en 2022. Elle a ensuite occupé le même poste au sein des M20 de l'Eintracht Francfort, où elle est devenue entraîneure principale l'été dernier. Elle va désormais assister Rafel Navarro, avec un contrat à 50%.

Aux côtés de Lothar Matthäus

Julia Simic s'est également fait un nom en dehors des terrains grâce à des mandats avec DAZN et Sky. Elle intervient régulièrement comme consultante sur les chaînes de télévision payantes allemandes, notamment le samedi soir aux côtés de Lothar Matthäus pour le match phare de Bundesliga masculine.

Elle s'est également fait remarquer en dehors des terrains, durant sa carrière, en posant pour le magazine Playboy. C'était avant la Coupe du Monde féminine de 2011 en Allemagne. Après avoir d'abord refusé, Julia Simic a finalement cédé aux demandes incessantes. «Après plusieurs discussions, j'ai apprécié l'idée de cette séance photo: le but était de déconstruire les clichés habituels sur le football féminin», a-t-elle expliqué plus tard dans une interview.