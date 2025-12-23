Julia Simic désignée coach adjointe de la Nati féminine

Julia Simic, ex-internationale allemande, devient entraineure adjointe de l'équipe de Suisse dames, a annoncé l'ASF le 23 décembre 2025. Elle épaulera Rafel Navarro avec son expérience du Bayern et de l'AC Milan.

Cedric Heeb

La veille de Noël, l'Association suisse de football annonce qu'une nouvelle entraîneuse adjointe a été trouvée pour l'équipe nationale féminine: Julia Simic assistera désormais l'entraîneur principal Rafel Navarro.

Âgée de 36 ans, elle a elle-même été footballeuse et a notamment joué pour les deux grands clubs allemands du Bayern et de Wolfsburg. Elle a ensuite rejoint le club anglais de West Ham, où elle a partagé un appartement avec la star de l'équipe nationale Alisha Lehmann, avant de terminer sa carrière en Italie, à l'AC Milan. La milieu de terrain a disputé deux matchs avec l'équipe nationale allemande. Dernièrement, elle était entraîneure des M20 à l'Eintracht Francfort et experte pour Sky et Dazn.

La bonne philosophie

«Julia dispose d'une grande expérience internationale et d'une compréhension moderne du jeu. Elle sera très bénéfique à notre équipe, tant sur le plan sportif qu'humain», déclare Rafel Navarro, qui a désormais complété son équipe, dans un communiqué de presse. Marion Daube, directrice du football féminin à l'ASF, affirme que Simic correspond «parfaitement» à la philosophie: «Elle sait enthousiasmer, stimuler et encourager les jeunes joueuses et a une idée claire de la manière dont nous pouvons continuer à progresser en tant qu'équipe.»

Sa compatriote Nadine Angerer restera également dans l'équipe nationale. La collaboration avec cette icône, qui est entraîneuse des gardiennes de but de la Suisse depuis mars 2024, était prévue jusqu'à fin 2025 et sera prolongée.