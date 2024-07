La Colombie sort l'Uruguay et rejoint l'Argentine en finale

La joie des Colombiens, qui défieront l'Argentine en finale de la Copa America.

ATS Agence télégraphique suisse

Désormais invaincus en 28 rencontres depuis début 2022 et une défaite contre l'Argentine, les Cafeteros se sont ainsi qualifiés pour la finale de la Copa America où l'attendent les Argentins, tenants du titre et vainqueurs de la Coupe du monde 2022.

Le stade a chanté «Colombia, Colombia», à l'issue d'une rencontre accrochée, parfois hachée, lors de laquelle le Colombien Daniel Munoz a été exclu à cause d'un méchant coup de coude sur le torse du joueur du PSG Manuel Ugarte (45e). Un petit but a suffi à la Colombie pour décrocher sa troisième finale de Copa où elle tentera de rafler, face à la bande à Lionel Messi, un deuxième titre continental après celui de 2001. Un corner brossé du capitaine James Rodriguez a plongé côté droit pour une tête du milieu Jefferson Lerma (39e).

Sixième passe décisive historique pour James

James, l'ancien du Real Madrid et du Bayern Munich, et sa patte gauche lumineuse ont ainsi effacé Lionel Messi des tablettes avec une sixième passe décisive en une Copa, un record dans la compétition. Mais Daniel Munoz a failli gâcher une première fois la fête. Juste avant la mi-temps, son méchant geste sur Manuel Ugarte lui a valu un deuxième carton jaune et donc une exclusion. A 11 contre 10, l'avant-centre de Liverpool Darwin Nunez et ses coéquipiers ont dominé, sans jamais trouver la faille.

Les Colombiens ont su résister aux salves adverses, à Federico Valverde et sa frappe à ras de terre (75e) captée par le gardien, au tir de l'entrant Giorgian de Arrescaeta dans le temps additionnel et ont même eu la balle de match au bout des pieds de Mateus Uribe. La fête colombienne a été gâchée après le coup de sifflet lorsque deux groupes de supporters se sont battus. Darwin Nunez est intervenu dans les tribunes et a frappé quelqu'un en plein visage. Des tensions étaient déjà apparues pendant le match entre ces deux groupes, avec des cris et une tentative de bagarre.