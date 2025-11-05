Les mots chaleureux de Murat Yakin pour Pia Sundhage

Le sélectionneur national Murat Yakin a eu une pensée pour Pia Sundhage deux jours après l'annonce de la séparation entre la Suédoise et l'ASF. Tout en soulignant que ce genre de décisions font «partie du business».

Murat Yakin rend hommage au travail de Pia Sundhage. Photo: ASF

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Interrogé par Blick ce mercredi au sujet du départ de sa consoeur Pia Sundhage, en marge du dévoilement de sa liste pour affronter la Suède et le Kosovo, Murat Yakin ne s'est pas fait prier pour dire tout le bien qu'il pensait de la Suédoise, avec laquelle il a visiblement eu du plaisir à collaborer.

«J'ai beaucoup apprécié Pia, c'est vrai. Nous avons eu souvent l'occasion d'échanger et de parler de football», a assuré le sélectionneur de la Nati, lequel n'a pas voulu dire s'il avait été surpris ou non par la non-reconduction du contrat de la Suédoise. «Je n'ai absolument pas été impliqué, comme vous pouvez vous en douter. Ça fait partie du business du football. Ce que je sais, c'est qu'avec Pia, nous avons toujours eu de bons rapports. Comme je l'ai dit, nos échanges étaient sympathiques.» Entre un ancien joueur de haut niveau et une ancienne attaquante de légende en Suède, tous deux devenus entraîneurs, le respect était mutuel.

Pia Sundhage devrait revenir en Suisse en décembre

Mais voilà, Murat Yakin, en venant au siège de l'ASF à Muri, ne croisera plus Pia Sundhage, même si celle-ci devrait repasser une fois en Suisse en décembre pour régler les derniers détails liés à son contrat. Rien ne dit si la Suédoise, qui n'a pas pu dire au revoir à ses joueuses, aura le coeur à organiser une petite réception pour dire adieu à la Suisse, mais s'il est dans le coin, Murat Yakin ne manquera sans doute pas l'occasion de la saluer.

«Sincèrement, j'ai envie de la remercier pour les émotions que l'on a vécues cet été grâce à elle. Elle a repris l'équipe dans une situation compliquée et elle en a eu gérer, ce que j'ai aussi pu vivre. Elle a affronté les moments plus difficiles avec sa sagesse et son expérience. J'espère pour elle qu'elle aura l'occasion de vivre un nouveau défi», a encore dit Murat Yakin, avant de se tourner vers l'avenir.

Murat Yakin et Pia Sundhage ont notamment eu l'occasion d'échanger lors de la demi-finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Allemagne, le 23 juillet. Photo: Getty Images

«Je n'ai pas encore rencontré le nouveau sélectionneur Rafel Navarro, mais je sais qu'il est à Muri aujourd'hui, je vais sans doute le rencontrer», a-t-il dévoilé. «Sa mentalité espagnole et sa manière de travailler vont faire du bien à notre football. Je lui souhaite évidemment le meilleur et je me réjouis de collaborer avec lui.»



