Théo Berdayes: «Sur le moment, je n'avais pas envie de retourner à Sion»

Corner Magazine, disponible uniquement en ligne, a eu l'opportunité de s'entretenir avec Théo Berdayes. L’occasion d’évoquer avec le Valaisan ses premiers contacts avec un ballon, son prêt bénéfique à Yverdon et son explosion à Sion.

Théo Berdayes est revenu sur sa carrière pour Corner Magazine.

Blick Sport

Théo Berdayes est devenu la coqueluche des fans du FC Sion. La raison? L'ailier est un pur produit valaisan: fougueux et travailleur. Ses premiers pas avec un ballon, le Sédunois les réalise à Saint-Maurice, devant son immeuble.

Son talent le mène ensuite à Sion, où il évolue dans toutes les équipes de jeunes, avant de devoir s'exiler, sous la forme d'un prêt, pour obtenir un temps de jeu plus conséquent en pro. Et c'est à Yverdon que tout s'accélère pour Théo Berdayes, club avec lequel il fête même une promotion en Super League en mai 2023.

«Sur le moment, je n'avais pas envie de retourner à Sion»

Tout ne se passe toutefois pas comme il l'espérait puisqu'il est par la suite rappelé à Sion. «Les vacances ont été très compliquées. Je venais de gagner le titre puis, une semaine plus tard, je suis allé voir les deux matches de barrages avec l'issue que l'on connait. Tout se mélange en toi. Tu viens de vivre quelque chose d'exceptionnel et en même temps, tu es dans l'inconnu à cause de cette situation. Je ne vais pas mentir, sur le moment, je n'avais pas envie de retourner à Sion.»

Mais ce pas en arrière s'est finalement avéré bénéfique pour celui qui a pu participer à la remontée du club valaisan dans l'élite du football suisse et qui s'y est depuis imposé sous les ordres de Didier Tholot.

Le reste de l'interview et de la revue, en français et en allemand, sont disponibles depuis ce lundi. Plus d'informations sur www.corner-magazine.com.