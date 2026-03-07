Peu inspirée mardi face à l'Irlande du Nord malgré la victoire, la Nati s'est imposée 4-1 ce samedi à Malte en se montrant plus entreprenante dans ce deuxième match sur la route de la Coupe du monde. Iman Beney a marqué le 1-0 et offert le 2-0 à Alisha Lehmann.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Deux victoires en deux matches: la Suisse a rempli son contrat pour l'ouverture des qualifications pour la Coupe du monde 2027, mais ce succès 4-1 acquis ce samedi à Malte a été bien plus convaincante que celui contre l'Irlande du Nord (2-0) mardi à Lausanne. La Suisse ne fait pas encore tout juste, de loin pas, mais elle a livré une bonne partie, face à une opposition pas inintéressante du tout. Cette performance a été sans nul doute la plus aboutie depuis l'arrivée de Rafel Navarro, pour le quatrième match du Catalan à la tête de la Nati.

Un match bien plus ouvert que mardi

A vrai dire, la rencontre tout entière a été bien plus vivante et intéressante que mardi à la Tuilière, puisque Malte a représenté, de manière sans doute surprenante, une opposition beaucoup plus compétitive et enthousiaste que cette Irlande du Nord qui n'était venue à Lausanne que pour défendre. Devant un public joyeux et nombreux (la tribune principale, la seule ouverte, du Centenary Stadium était pleine à ras bord de 905 spectatrices et spectateurs), la sélection maltaise n'a pas du tout cherché à fermer le jeu, bien au contraire. Pas d'attaque-défense stérile comme mardin, donc.

Une ambiance fort sympathique au Centenary Stadium

Emmenées par une attaquante de bon niveau nommée Maria Farrugia (Bristol City), les Maltaises ont en effet fait se lever leur public à plusieurs reprises, et donné lieu à un incessant concert de trompettes et de crécelles, à rendre l'ouïe au plus sourd des supporters insulaires. Lorsque le Lausanne-Sport était venu défier les Hamrun Spartans à quelques mètres de là, la mode était aux guggenmusiks et il faut bien avouer que les Maltais savent s'y prendre pour mettre l'ambiance dans leurs stades.

Iman Beney deux fois décisive

La Suisse s'est logiquement montrée supérieure à son adversaire, que ce soit collectivement ou individuellement, mais au moins, il y a eu un match de football cette fois, ce que n'avait pas vraiment été l'affrontement face à l'Irlande du Nord. Les Suissesses ont frappé en premier par Iman Beney, d'un fort joli tir sur une remise en retrait astucieuse de Sydney Schertenleib (8e, 1-0), puis ont même pris deux longueurs d'avance grâce à Alisha Lehmann, bien servie en profondeur par la même Iman Beney (10e, 2-0).

L'affaire semblait classée, mais Malte ne s'est pas laissé faire et a continué à vouloir amener le danger devant le but suisse. Leila Wandeler, alignée au poste de latérale droite, s'est alors trouée sur un ballon aérien, avant de se faire abuser par les dribbles de Maria Farrugia, dont le centre du gauche s'est transformé en but, lobant Livia Peng (19e, 2-1).

La Nati, surprise par ce coup du sort, mais qui ne sortait pas de nulle part tant Malte jouait de manière engagée et enthousiaste, a repris deux buts d'avance grâce à Svenja Fölmli (39e, 3-1), qui a pu se présenter seule devant Giulia D'Antuono et la battre grâce à la feinte de corps bien pensée d'Alisha Lehmann.

Plusieurs Suissesses ont élevé le niveau

Préférée à Riola Xhemaili, la Bernoise a donné raison à Rafel Navarro et a livré une première période convaincante sur son côté droit. Les Suissesses, globalement, ont d'ailleurs été bien meilleures individuellement que face à l'Irlande du Nord, avec une nette amélioration notamment pour Sydney Schertenleib, bien moins empruntée avec le ballon que quatre jours plus tôt, mais aussi par exemple pour Géraldine Reuteler. 3-1 pour la Nati à la pause.

La deuxième période a été bien moins élevée et la Suisse a simplement pu marquer le 4-1 à la 73e grâce à Aurélie Csillag, bien lancée en profondeur. Le reste de la rencontre a été dominé par la Nati, sans que le score bouge. L'essentiel était acquis depuis longtemps, le boulot fait. Et plutôt bien fait.

Rendez-vous en avril pour affronter deux fois la Turquie

La Suisse enchaînera dans ses qualifications en affrontant deux fois la Turquie en avril pour savoir qui l'emportera dans ce groupe. La première confrontation aura lieu au Letzigrund le 14, avant le match retour à Sinop le 18. En juin, la Nati recevra Malte, puis s'envolera pour l'Irlande du Nord.



