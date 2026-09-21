Vincent Sierro fait son retour en équipe de Suisse

Denis Zakaria ayant dû déclarer forfait pour le rassemblement de l'équipe de Suisse qui débute ce lundi à Belek, Murat Yakin a décidé de rappeler Vincent Sierro. Le Valaisan, titulaire avec Parme dimanche, prend l'avion pour la Turquie.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Vincent Sierro est de retour en équipe de Suisse! Le Valaisan de 30 ans, qui s'est déjà bien adapté à la Serie A alors qu'il vient à peine d'arriver à Parme, a été appelé par Murat Yakin pour rejoindre la Nati en camp d'entraînement à Belek ce lundi.

Titulaire avec Parme dimanche lors de la victoire 2-1 face à Genoa, le milieu de terrain aux quinze sélections avec la Suisse, n'a pas disputé la Coupe du monde 2026. Il a depuis quitté l'Arabie saoudite, où il a joué une saison, pour rejoindre le championnat italien. Il n'avait dans un premier temps pas été sélectionné, mais le forfait de Denis Zakaria, acté en fin de journée dimanche, a poussé Murat Yakin à appeler le Valaisan. L'information devrait être officialisée ce lundi par l'ASF.

Une chance pour Zachary Athekame à droite

Le forfait de Denis Zakaria, qui avait pourtant disputé 76 minutes face à Lens vendredi en Ligue 1 avec Monaco et ne semblait pas blessé à ce moment-là, ouvre la voie à du temps de jeu pour Zachary Athekame et Sascha Britschgi au poste de latéral droit. Les deux jeunes se voient offrir une possibilité en or de débuter, d'autant que la Nati a quatre matches au programme des quinze prochains jours.

La Suisse se préparera de lundi à vendredi à Belek avant de s'envoler pour Skopje où elle défiera la Macédoine du Nord samedi. S'ensuivront un voyage à Glasgow, puis les réceptions de la Slovénie et de la Macédoine du Nord à Lucerne.