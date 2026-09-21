Vincent Sierro fait son retour en équipe de Suisse

Vincent Sierro est de retour en équipe de Suisse! Le Valaisan de 30 ans, qui s'est déjà bien adapté à la Serie A alors qu'il vient à peine d'arriver à Parme, a été appelé par Murat Yakin pour rejoindre la Nati en camp d'entraînement à Belek ce lundi.
Titulaire avec Parme dimanche lors de la victoire 2-1 face à Genoa, le milieu de terrain aux quinze sélections avec la Suisse, n'a pas disputé la Coupe du monde 2026. Il a depuis quitté l'Arabie saoudite, où il a joué une saison, pour rejoindre le championnat italien. Il n'avait dans un premier temps pas été sélectionné, mais le forfait de Denis Zakaria, acté en fin de journée dimanche, a poussé Murat Yakin à appeler le Valaisan. L'information devrait être officialisée ce lundi par l'ASF.
Une chance pour Zachary Athekame à droite
Le forfait de Denis Zakaria, qui avait pourtant disputé 76 minutes face à Lens vendredi en Ligue 1 avec Monaco et ne semblait pas blessé à ce moment-là, ouvre la voie à du temps de jeu pour Zachary Athekame et Sascha Britschgi au poste de latéral droit. Les deux jeunes se voient offrir une possibilité en or de débuter, d'autant que la Nati a quatre matches au programme des quinze prochains jours.
La Suisse se préparera de lundi à vendredi à Belek avant de s'envoler pour Skopje où elle défiera la Macédoine du Nord samedi. S'ensuivront un voyage à Glasgow, puis les réceptions de la Slovénie et de la Macédoine du Nord à Lucerne.