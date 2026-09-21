Confrontés aux forfaits de Granit Xhaka, Denis Zakaria et d'Aurèle Amenda, le sélectionneur Murat Yakin a appelé Vincent Sierro, Isaac Schmidt et Joël Monteiro pour rejoindre la Nati ce lundi à Belek.

Trois Romands appelés ce lundi en équipe de Suisse!

Trois Romands appelés ce lundi en équipe de Suisse!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La Suisse a perdu trois joueurs ce lundi: Granit Xhaka a dû déclarer forfait pour le rassemblement de Belek en raison de problèmes judiciaires, tandis qu'Aurèle Amenda et Denis Zakaria sont blessés.

Murat Yakin a décidé d'appeler trois joueurs romands ce lundi: Isaac Schmidt, Vincent Sierro et Joël Monteiro.

Les Romands sont donc désormais dix retenus pour ce stage. En plus d'Isaac Schmidt, Vincent Sierro et Joël Monteiro sont présents à Belek ce lundi Yvon Mvogo, Zachary Athekame, Zeki Amdouni, Winsley Boteli, Dan Ndoye, Johan Manzambi et Alvyn Sanches.