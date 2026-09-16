Carlo Emanuele Frezza

Dans moins de 24 heures, la première sélection de l’équipe nationale suisse depuis la Coupe du monde sera annoncée. Pour les matches de Ligue des Nations contre la Macédoine du Nord, l’Écosse et la Slovénie, Murat Yakin devrait faire appel à quelques nouveaux visages, dont celui de Winsley Boteli. L’attaquant du FC Sion devrait ainsi connaître sa première convocation avec l’équipe nationale A.

Selon les informations de Blick, un autre joueur pourrait également faire ses débuts avec la Nati. Il s’agit de Sascha Britschgi. L’ancien junior du FC Lucerne évolue depuis un an en Serie A avec Parme, où il s’est rapidement imposé comme titulaire. Le défenseur droit va ainsi avoir une première chance avec l’équipe nationale A. D’autant plus qu’une place s’est libérée sur le flanc droit de la défense après le départ de Silvan Widmer de la sélection.

Zachary Athekame est également de la partie

«Mon rêve est de jouer un jour avec l’équipe nationale A», avait déclaré Sascha Britschgi à Blick en mars. Le grand moment approche désormais pour le Lucernois d’origine camerounaise.

Sascha Britschgi ne sera toutefois pas le seul nouveau visage au poste de défenseur droit par rapport à la sélection de la Coupe du monde. Selon les informations de Blick, Zachary Athekame sera également présent lors du prochain rassemblement. Le joueur connaît toutefois déjà la Nati, tout comme Alvyn Sanches. Tous deux ont déjà été convoqués par Murat Yakin et feront donc leur retour en équipe nationale.

D’autres nouveaux venus?

Pour Sascha Britschgi, en revanche, ce sera une première si son nom figure jeudi à 11 heures sur la liste des convoqués. Il en va de même pour la jeune star du FC Sion, Winsley Boteli. Reste à voir si Murat Yakin fera également appel à d’autres nouveaux joueurs.

Selon les informations de Blick, deux défenseurs centraux peuvent d’ores et déjà être écartés: Bruno Ogbus, du SC Fribourg, et Roggerio Nyakossi, de l’OH Louvain. Tous deux sont toujours prévus avec les M21. Roggerio Nyakossi en est d’ailleurs le capitaine. Une chose est toutefois déjà claire: cet automne, Murat Yakin apporte un vent de fraîcheur à la Nati avec plusieurs nouveaux visages.