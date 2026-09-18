Alessandro Romano bel et bien convoqué par l'Italie

Roberto Mancini a procédé à un large renouvellement d'effectif en amont de quatre matchs de Ligue des nations, selon la liste dévoilée vendredi par la fédération italienne (FIGC). Pas moins de neuf néophytes, dont Alessandro Romano, ont été sélectionnés.

ATS Agence télégraphique suisse

Les gardiens Marco Carnesecchi (26 ans, Atalanta Bergame) et Massimo Pessina (18 ans, Bologne), les défenseurs Daniele Ghilardi (23 ans, AS Rome), Michael Kayode (22 ans, Brentford), Eddy Kouadio (20 ans, Monza), les milieux de terrain Issa Doumbia (22 ans, Sporting), Alessandro Romano (20 ans, Cagliari) ainsi que les attaquants Antonio Vergara (23 ans, Naples) et Mohamed Ali Zoma (22 ans, Nuremberg) vont découvrir la Squadra Azzurra.

Plusieurs cadres, comme les champions d'Europe Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Nicolo Barella et Bryan Cristante, figurent aussi dans cette liste de 34 joueurs qui préparera les matches contre la Belgique (25 septembre), la Turquie (28 septembre, puis 5 octobre) et la France (2 octobre).

La Nazionale va tenter à cette occasion de se relancer après des années de crise symbolisées par l'absence de ce pays historique du football aux trois dernières Coupes du monde. Trois ans après sa démission de son poste de sélectionneur, Roberto Mancini a fait son retour fin juillet, mettant un terme à des remous en coulisses.