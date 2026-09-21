Granit Xhaka a avoué s'être procuré un certificat de vaccination falsifié et ne participera pas aux quatre prochains matches de la Nati. Quelques heures plus tard, le président de l'ASF Peter Knäbel a tenu à défendre le capitaine de la Nati.

Lucas Werder et Tobias Wedermann

Peter Knäbel, président de l'ASF, a répondu aux questions des médias concernant Granit Xhaka, ce lundi à Belek.

Quand et comment Granit Xhaka vous a-t-il informé de la falsification de son certificat de vaccination?

Peter Knäbel: Il m'a informé dimanche qu'il s'était procuré en 2022 un certificat de vaccination sans avoir été vacciné. Il nous a également fait savoir qu’il rendrait cette information publique lundi et qu’il en assumerait l’entière responsabilité. Nous avons alors décidé ensemble qu’il ne participerait pas à ce rassemblement, afin que l’équipe puisse se concentrer pleinement sur la Ligue des Nations. C’était également une préoccupation très importante pour Granit.

À quel point ces 72 dernières heures ont-elles été mouvementées pour vous?

C’est une affaire importante pour nous. Nous parlons du joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs avec la sélection suisse. Il était important pour nous de connaître précisément les faits. Granit nous les a communiqués, notamment dans le but de communiquer clairement. Nous avons ainsi pu définir ensemble les mesures à prendre. D’un point de vue logistique, cela a représenté une pression énorme en très peu de temps. Mais quand on se connaît bien, c’est toujours un avantage.

Quelle impression Granit Xhaka vous a-t-il donnée lors de cet entretien?

Il m’a semblé réfléchi et serein. Ses idées étaient claires, et il savait ce qu’il voulait. Cet entretien m’a touché, mais il a tout de même été très simple et agréable d’en discuter avec lui. Y compris des conséquences possibles.

À quoi ressemble désormais son avenir au sein de la Nati?

Nous saluons le fait qu’il assume cette responsabilité. Après ce stage, nous discuterons ensemble de la manière dont nous allons envisager l’avenir. Nous avons pris cette décision afin de garder toutes les possibilités ouvertes. Après ces discussions, qui seront empreintes de confiance, nous trouverons une solution satisfaisante pour tous.

Un départ définitif de Granit Xhaka de l'équipe nationale a-t-il été évoqué?

Non.

Granit Xhaka est-il toujours crédible en tant que capitaine?

Par son comportement, il a montré comment un capitaine devait réagir dans ce genre de situation. Nous discuterons de tout le reste ultérieurement.

Mais cela fait plusieurs fois qu’il fait les gros titres pour des raisons négatives en dehors du terrain.

Nous apprécions tout particulièrement les joueurs qui ont du caractère. Surtout lorsqu’ils possèdent des qualités telles que celles de Granit Xhaka. Il est tout à fait naturel que quelqu’un dont le corps est son capital s'en préoccupe et essaie d’en prendre soin. C’est pourquoi je peux, d’une certaine manière, comprendre ses pensées et ses doutes. Et je ne le considère pas comme un joueur indiscipliné qui dépasse régulièrement les bornes ou se fait remarquer de manière négative.

Dans quelle mesure le cas Xhaka est-il, selon vous, comparable à celui du faux certificat de vaccination de Patrick Fischer?

Je vois de grandes différences entre ces deux cas. Granit n’avait pas besoin de cette attestation de vaccination pour participer à un grand tournoi ou à des matchs internationaux. À l’époque, l’ASF avait émis une recommandation de vaccination, pas une obligation. C’est donc un cas totalement différent de celui de Patrick Fischer.

Comment l’équipe a-t-elle réagi à cet incident?

Je ne peux pas encore vous le dire. Les joueurs viennent tout juste d’arriver ici à Belek. Bien sûr, cet incident fait parler dans l'équipe, mais les joueurs sont avant tout ravis d’être à nouveau réunis pour la première fois depuis la Coupe du monde.