Arsène Wenger pourrait bien se présenter à la prochaine élection pour la présidence de la FIFA. L'ancien entraîneur d'Arsenal pourrait profiter du soutien d'Emmanuel Macron.

Björn Lindroos

L’année prochaine aura lieu l’élection pour la présidence de la Fifa. Gianni Infantino brigue un nouveau mandat, mais le Suisse, controversé, doit faire face à un nouveau concurrent de poids. Comme le rapporte «The Telegraph», le président français Emmanuel Macron a promis son soutien à l'ex-entraîneur Arsène Wenger, pour une éventuelle candidature.

Emmanuel Macron serait ainsi allé vers son compatriote afin de le convaincre de se présenter. Il aurait proposé de solliciter également le soutien d’autres chefs d’État et de gouvernements à sa candidature. On ignore encore si Arsène Wenger se présentera effectivement à l’élection. Le délai pour déposer sa candidature court jusqu’au 18 novembre. La décision devrait encore tomber cette semaine.

À la FIFA depuis 2019

Arsène Wenger a entraîné Arsenal pendant plus de 20 ans, avant de se retirer en 2018 et de rejoindre la FIFA. Gianni Infantino lui-même l’a fait venir en 2019 au sein de la Fédération internationale de football. Durant l’été, Arsène Wenger a publiquement critiqué le plan controversé de Gianni Infantino, président de la président, visant à attirer des investisseurs privés.

Durant son passage à la FIFA, Arsène Wenger a été l’un des principaux défenseurs du projet d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans. Il avait alors présenté des plans prévoyant que l’Euro se déroule les années impaires. Le projet a toutefois échoué en 2021 face à l’opposition de l'UEFA, du syndicat international des joueurs FIFPro et de l’association européenne des ligues et des clubs européens, qui ont tous dénoncé un calendrier surchargé. Finalement, il a été décidé d’organiser une Coupe du monde des clubs élargie. Arsène Wenger y a également participé. Il a en outre soutenu la décision de Gianni Infantino d’étendre la Coupe du monde à 48 équipes.

Il pourrait donc désormais affronter son patron. Le contrat d’Arsène Wenger avec la FIFA arrive à échéance à la fin de l’année. On ignore s’il serait prolongé en cas de candidature. L’élection à la présidence aura lieu en mars 2027.