Manchester United vire son entraîneur

Nommé en janvier 2026, d'abord en intérim, Michael Carrick a mené le club du nord de l'Angleterre à la troisième place de Premier League en fin de saison dernière, mais il n'a pris que huit points en dix matches depuis le début de l'exercice actuel, avec une seule victoire au compteur.
«Après un début de saison décevant, le club est parvenu à la conclusion extrêmement difficile qu'un changement est nécessaire afin d'atteindre nos ambitions», est-il écrit dans un communiqué où Carrick, également ancien joueur du club, est décrit comme «une légende de Manchester United» et célébré pour son «dévouement» et son «professionnalisme».
Manchester United est entré dans la trêve internationale à la 18e place (sur vingt) et négociera un déplacement difficile à Liverpool à la reprise, le 22 novembre. «Le club a l'intention de nommer un successeur permanent aussi rapidement que possible», précise le communiqué.
Plusieurs médias britanniques ont fait état d'un accord de principe entre les Red Devils et Mauricio Pochettino (54 ans), l'actuel sélectionneur des États-Unis, connu en Angleterre pour avoir dirigé Tottenham (2014-2019) et Chelsea (2023-2024).
L'Argentin, s'il est nommé, aura la lourde mission de redresser une institution déclinante, incapable de retrouver son lustre d'antan depuis le départ en 2013 d'Alex Ferguson, l'entraîneur de ses plus grands succès.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
10
10
27
2
Brighton & Hove Albion FC
10
19
22
3
Manchester City FC
10
8
21
4
Liverpool FC
10
4
18
5
Chelsea FC
10
3
16
6
Everton FC
10
2
16
7
AFC Bournemouth
10
2
15
8
Brentford FC
10
5
14
9
Leeds United
10
2
14
10
Aston Villa
10
-3
13
11
Tottenham Hotspur FC
10
-1
12
12
Newcastle United FC
10
-3
12
13
Hull City
10
0
11
14
Ipswich Town
10
-5
11
15
Fulham FC
10
-2
10
16
Nottingham Forest
10
-4
9
17
Coventry City
10
-9
9
18
Manchester United FC
10
-5
8
19
Sunderland AFC
10
-9
8
20
Crystal Palace FC
10
-14
7