Sascha Stauch: «Je suis très positif pour l’avenir»

Renouvelée cet été, l’équipe de Suisse M21 a lancé son histoire par deux victoires encourageantes contre l’Estonie et l’Albanie. Le sélectionneur Sascha Stauch croit au potentiel d’une génération ambitieuse, malgré un groupe relevé.

Cet été, comme tous les deux ans, une page s'est tournée pour l'équipe de Suisse M21. Sascha Stauch a en effet vu son équipe être renouvelée. Pas une première donc pour un sélectionneur d'une équipe d'espoirs. Celui-ci a d'ailleurs également eu du changement dans son staff, avec notamment le départ de son adjoint Daniel Gygax, remplacé par Lorenzo Guerrero. Diego Benaglio, gardien aux 61 sélections avec la Nati, a pour sa part pris le nouveau poste de coordinateur sportif de l'équipe nationale M21.

Sur le terrain donc, de nouvelles têtes également. Place à la génération 2004-2006. Roggerio Nyakossi, Roméo Beney ou encore Ethan Meichtry succèdent ainsi à Aurèle Amenda, Franck Surdez et Ardon Jashari pour ne citer que ces trois-là. Leur mission? Se qualifier pour l'Euro 2027 qui aura lieu en Albanie et en Serbie. Réussir donc là où la génération précédente a échoué, en raison d'une fin de campagne désastreuse.

Début de qualification avec le sourire

Et les qualifications ont bien débuté avec un succès précieux, et durement acquis, en Estonie vendredi dernier (2-0). «C'était très important de bien entamer la campagne», souligne le sélectionneur Sascha Stauch. Un succès précieux, même si les Estoniens pouvaient espérer mieux. Les Rougets ont ensuite terminé leur rassemblement de septembre à Aarau, où ils affrontaient ce lundi l'Albanie en amical.

Une équipe qui, un an plus tôt à quelques jours près, renversait l'équipe de Suisse M21 à Lausanne et portait un coup à ses ambitions d'Euro (1-2). Au Brügglifeld, Sascha Stauch a donc pu prendre sa revanche, grâce à un succès 2-1, lui aussi acquis dans la douleur (Liam Chipperfield, 27e, et autogoal d'Aron Jukaj, 81e).

«C'est une bonne génération»

«C'est toujours bien de commencer une nouvelle histoire par deux victoires», se réjouit le coach allemand, lequel voit ce changement de génération de manière très positive. «Je pense qu’on a de bons joueurs, c'est une bonne génération. On a par exemple Alessandro Vogt, qui est en grande forme, Bruno Ogbus, qui revient de blessure, et Roggerio Nyakossi. Ce sont les leaders.»

Pour Sascha Stauch, cette équipe part d'ailleurs avec de meilleures prédispositions que celle d'il y a deux ans. «Nous avions à l'époque davantage de joueurs de Challenge League dans l'équipe. Maintenant, ils font presque tous partis d'un contingent de Super League, même s’ils ne jouent pas tous régulièrement. Ils sont déjà dans cet environnement. Ou même dans un club à l’étranger. Je suis très content de l’équipe», confie-t-il, tout en rappelant que le groupe présent vendredi en Estonie et lundi à Aarau n'était pas au complet.

«La France est la favorite du groupe»

Loun Srdanovic, très bon à Servette en ce début de saison, et Daniel Denoon, qui a été transféré à Pise en Serie A cet été, qui devraient se présenter comme deux titulaires en puissance, étaient par exemple absents pour cause de blessure. Présents avec les M20, Emmanuel Tsimba et Winsley Boteli pourraient renforcer le secteur offensif des M21 lors de cette campagne, ne cache pas Sascha Stauch. «Je suis très positif pour l’avenir.»

La suite aura lieu en octobre. Alors, les Rougets recevront l'Islande le 10 à Lucerne, avant de défier les Îles Féroé sur leurs terres le 14. Le tout avec l'objectif de continuer à développer des automatismes, mais aussi et surtout d'engranger des points avant d'accueillir la France mi-novembre à Lausanne. «Si tu veux te qualifier pour l'Euro, tu dois presque gagner tous les matches. Ils sont favoris et nous, nous le serons lors des autres matches. Il sera important pour nous de toujours entrer sur le terrain avec la bonne mentalité. Si on le fait, on aura, je pense, de bonnes chances de nous qualifier.»

Pour rappel, les neuf vainqueurs des groupes de qualifications seront qualifiés d'office pour l'Euro. Tout comme le meilleur deuxième. Reste à voir si cette nouvelle génération en est capable.