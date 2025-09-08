L'Italie a arraché une victoire spectaculaire 5-4 contre Israël à Debrecen lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Un match fou avec de multiples rebondissements et un but décisif de Sandro Tonali à la 91e minute.

L'Italie a souffert face à Israël. Photo: FIGC via Getty Images

C’est un match qui restera dans les annales. À Debrecen, l’Italie a arraché une victoire spectaculaire face à Israël (5-4), au terme d’un scénario totalement dingue dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

Scénario totalement dingue

La rencontre avait pourtant mal commencé pour la Nazionale. Dominés en première période, les Italiens ont encaissé l’ouverture du score avant de revenir à 1-1. Mais au retour des vestiaires, Israël a repris l’avantage (2-1) grâce à une superbe action de son numéro 10, Dor Peretz, confirmant sa bonne impression du premier acte. La réaction italienne a cependant été immédiate: moins de trente secondes plus tard, Moise Kean, déjà buteur, égalisait pour signer un doublé (2-2).

L’Italie a alors pris l’ascendant, enchaînant deux nouveaux buts pour mener 4-2. Mais le match a basculé dans la folie en fin de rencontre: en quelques minutes, Israël a réussi à revenir à hauteur (4-4) dans le temps réglementaire. Alors que le nul semblait acquis, Sandro Tonali a libéré l’Italie à la 91e minute d’un tir victorieux (5-4). Un succès capital pour la Nazionale, qui garde le cap dans la course au Mondial 2026.

Une rencontre mouvementée en tribunes

Avant même le coup d’envoi, le contexte avait déjà fait parler. Plusieurs supporters italiens ont choisi de tourner le dos à l’hymne national israélien, brandissant une trentaine de pancartes de protestation. En revanche, aucun sifflet n’a été entendu.