Une enquête du «Sunday Times» a pointé du doigt la FIFA pour sa gestion des revenus liés à la Coupe du monde 2010 et, plus précisément, aux bénéfices liés à la chanson Waka waka, l'hymne de la compétition.

1/2 La FIFA du président Infantino assure que l'argent a été investi. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Plus de 4 milliards de vues sur YouTube et des millions d’écoutes chaque année: la chanson Waka Waka (This Time for Africa), hymne officiel de la Coupe du monde 2010 interprété par Shakira et le groupe sud-africain Freshlyground, reste une machine à cash plus de 15 ans après sa sortie. Mais aujourd’hui, une question dérangeante refait surface: où est passé l’argent généré par ce tube planétaire?

Selon une enquête du «Sunday Times», plus de 7 millions de livres sterling – environ 7,5 millions de francs suisses – auraient transité par Sony Music, qui reversait ces fonds à la FIFA pour qu’ils soient utilisés à des fins caritatives, notamment en Afrique. Problème: personne ne sait exactement comment cet argent a été dépensé.

Freshlyground et Sony dans l’attente

Le groupe Freshlyground, qui chantait aux côtés de Shakira en 2010, affirme avoir multiplié les demandes d’explications auprès de la FIFA, sans jamais obtenir de réponse claire. Sony, de son côté, assure avoir continué à payer les royalties comme prévu et rappelle que la FIFA était seule responsable de la redistribution des fonds aux projets humanitaires.

La FIFA, mise sous pression, se défend en expliquant qu’une partie de l’argent a servi à financer la construction de 15 centres sportifs en Afrique dans la foulée du Mondial 2010. Mais le fonds chargé de gérer ces projets a fermé dès 2014, et aucune transparence n’a été apportée depuis.

«Comme annoncé à l'époque, la campagne '20 Centres for 2010' était la campagne sociale officielle et le projet d'héritage de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, a commenté l'organe faîtier. Grâce à cette campagne et en coopération avec des organisations locales, 20 centres dédiés à l'éducation, à la santé publique et au football ont été construits à travers l'Afrique et ont reçu un soutien opérationnel supplémentaire de notre part. La FIFA et la FIFA Foundation continuent à soutenir plusieurs des organisations qui gèrent ces centres à ce jour.»

Dans sa réponse au «Sunday Times» ainsi que dans celle qui nous a été transmise, l’organisation détaille encore: «L'investissement total de la FIFA dans la construction de ces centres et le soutien à ces organisations a été nettement supérieur aux revenus perçus par la FIFA sous forme de redevances provenant de la bande-son de la Coupe du Monde 2010.» Aucun chiffre précis n'a, par contre, été communiqué.