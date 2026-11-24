Le Sénégal récupère son titre de champion de la CAN 2025. Le Tribunal arbitral du sport a annulé le sacre du Maroc, déclaré vainqueur par la CAF en mars dernier.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a décidé mardi «à l'unanimité» le sacre du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Ceci aux dépens du Maroc, qui avait obtenu le titre sur tapis vert.

Le 17 mars dernier, le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) avait déchu le Sénégal de son titre, sacrant le Maroc, pays organisateur de la compétition. Les Sénégalais s'étaient imposés 1-0 en finale le 18 janvier à Rabat, au terme d'un match chaotique où plusieurs de leurs joueurs avaient quitté le terrain pour protester contre une décision arbitrale.

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Plus de dix mois après la finale, le TAS invalide la décision du jury d'appel de la CAF, et «estime que l'arbitre n'a commis aucune erreur de droit» en ordonnant la reprise du jeu après les incidents. «Les règles de la CAF (réd: qui auraient donné un forfait du Sénégal) se seraient appliquées si l'arbitre avait sifflé l'arrêt définitif de la partie, ce qui aurait entraîné la défaite du Sénégal, mais cela n'a pas été le cas», a ajouté l'instance.

«Braquage administratif»

Le 18 janvier dernier à Rabat, le Sénégal avait été sacré champion d'Afrique en dominant le Maroc (1-0) au bout de la prolongation et du chaos: contestant un penalty accordé aux Marocains dans le temps additionnel, finalement manqué par Brahim Diaz, une grande partie des Sénégalais avaient quitté le terrain, et n'y étaient revenus qu'un quart d'heure plus tard.

Après une décision en première instance qui avait prononcé des sanctions disciplinaires sans remettre en cause le résultat du match, le jury d'appel de la CAF, saisi par la fédération marocaine, avait prononcé le 17 mars la défaite par forfait du Sénégal, sur un score de 3-0. Il s'était référé aux articles 82 et 84 du règlement de la CAN qui interdisent de «quitter le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre».

La Fédération sénégalaise de football (FSF) avait dénoncé «le braquage administratif le plus grossier de l'histoire de notre sport», présentant même le trophée aux supporters de sa diaspora, fin mars au Stade de France, avant de se tourner vers le TAS.

Vers un recours marocain?

Quelques heures avant cette décision, le Maroc a adressé un courrier officiel au TAS, dénonçant un «incident» visant un des juges arbitres, accusé d'avoir eu un contact dimanche avec le président de la fédération sénégalaise de football Abdoulaye Fall, a appris l'AFP de source proche. «La commission responsable de ces demandes de récusation a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments à ce stade pour reporter la notification de la sentence», a précisé le TAS en réponse.

La fédération marocaine a la possibilité de réaliser un recours auprès du Tribunal fédéral, qui ne juge pas sur le fond mais intervient pour des cas de procédure.