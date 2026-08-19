Michel Aebischer devrait découvrir la Bundesliga. Selon Sky, Pise et l’Union Berlin se sont entendus pour le transfert du milieu de terrain fribourgeois, qui doit encore passer sa visite médicale.

Un international suisse va quitter la Serie A pour la Bundesliga

Un international suisse va quitter la Serie A pour la Bundesliga

Carlo Steiner

Le transfert de Michel Aebischer à l’Union Berlin est bouclé, annonce Florian Plettenberg, spécialiste mercato de Sky. Selon lui, le club berlinois et Pise se sont entendus sur une indemnité de 3,5 millions d’euros. Il ne resterait plus que les dernières formalités à régler et la visite médicale à passer. Un contrat de trois ans, soit jusqu’à l’été 2029, attendrait l'international helvétique (44 sélections).

Blick et plusieurs médias italiens évoquaient déjà, il y a une semaine, un possible départ du milieu de terrain suisse vers la Bundesliga. Cette piste semble désormais se concrétiser.

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Quatre saisons après son arrivée en Serie A en provenance des Young Boys, Michel Aebischer s’apprête donc à découvrir l’Allemagne. Le Fribourgeois de 29 ans a disputé 138 matches avec Bologne et Pise. Son départ était attendu après la relégation du club toscan. Il avait définitivement rejoint Pise durant la trêve estivale, l’option d’achat négociée avec Bologne ayant été levée automatiquement en fonction du nombre de matches disputés pendant son prêt. Le montant de cette option est estimé à environ 4,5 millions d’euros. En revendant Aebischer pour 3,5 millions, Pise enregistrerait donc une perte d’environ un million d’euros.