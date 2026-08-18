Alors qu’un transfert à Atlanta semblait quasiment bouclé, Breel Embolo aurait refusé de rejoindre la MLS. L’attaquant suisse serait désormais en discussions avec Ipswich Town, en Premier League.

Carlo Steiner

Un revirement de situation pour Breel Embolo? L’attaquant de la Nati, qui était sur le point de rejoindre Atlanta United en MLS, pourrait finalement rester en Europe. Selon L’Equipe, le Suisse aurait décidé de ne pas partir aux Etats-Unis pour le moment. Son club actuel, Rennes, aurait pourtant trouvé un accord avec Atlanta pour un transfert de 17 millions d’euros. Mais Breel Embolo aurait refusé la proposition de contrat.

Le quotidien français évoque désormais une autre piste pour l’attaquant. Breel Embolo serait en discussions avec Ipswich Town, promu en Premier League, qui serait prêt à débourser les 17 millions d’euros prévus pour son transfert. «Bien qu’Atlanta United n’ait pas encore tout à fait abandonné l’espoir de recruter l’ancien joueur de Monaco, Ipswich Town semble désormais avoir une longueur d’avance», écrit L’Équipe.

Breel Embolo avait quitté Monaco l’été dernier pour rejoindre la Bretagne, contre environ 13 millions d’euros. Avec le Stade Rennais, l’attaquant suisse a inscrit dix buts et délivré trois passes décisives en 34 matches.