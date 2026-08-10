Un international suisse pourrait bientôt découvrir la Bundesliga. Selon des médias italiens, le milieu de terrain se serait mis d’accord avec l’Union Berlin, entraîné par Mauro Lustrinelli.

Manuela Bigler

Michel Aebischer (29 ans) est-il sur le point de rejoindre la Bundesliga? Selon les médias italiens, le milieu de terrain de la Nati se serait mis d’accord avec l’Union Berlin en vue d’un transfert.

Michel Aebischer avait quitté YB à l’hiver 2022 pour rejoindre Bologne en Serie A. En août 2025, le club italien l’avait prêté à Pise, avec une obligation d’achat conditionnée à un certain nombre de matches disputés. Avec le club toscan, le Fribourgeois a connu la relégation en Serie B la saison dernière. Il a toutefois atteint le seuil fixé dans son contrat, avec 25 apparitions, obligeant ainsi Pise à le recruter définitivement.

Il retrouverait un entraîneur champion de Suisse

L’Union Berlin est actuellement à la recherche d’un milieu de terrain central. Michel Aebischer correspondrait parfaitement au profil recherché par les «Eisernen». Pour s’attacher les services de l’international suisse, qui a participé à la dernière Coupe du monde, le club berlinois devrait verser entre 3 et 4 millions d’euros à Pise. L’Union Berlin ne serait toutefois pas le seul club intéressé. Mayence et Cologne suivraient également de près le joueur de 29 ans.

Si le transfert venait à se concrétiser, Michel Aebischer retrouverait un compatriote à Berlin. Après avoir remporté à la surprise générale le titre de champion de Suisse avec le FC Thoune, Mauro Lustrinelli (50 ans) a pris les commandes de l’Union Berlin cette saison.