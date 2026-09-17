L'Australie supprime les matches nuls en football!

Terminé, le partage des points en Australie! En cas de match nul, une séance de tirs au but désignera le vainqueur en deuxième division.

Blick Sport

En Australie, le match nul va bientôt devenir une espèce disparue. Pas de vainqueur après 90 minutes? Qu’importe: les joueurs devront passer par une séance de tirs au but. La Fédération australienne a officialisé cette drôle de nouveauté dans un communiqué publié en début de semaine.

La répartition des points sera, elle aussi, particulière. Le vainqueur de la séance en empochera deux, tandis que le perdant en récupérera un. Tout le monde sera donc récompensé, mais il faudra obligatoirement désigner un heureux et un malheureux.

Une idée japonaise… déjà australienne

Cette formule sera introduite dans l’Australian Championship, la deuxième division nationale, dont la saison débutera le 16 octobre. Elle s’appliquera uniquement durant la phase régulière, les rencontres à élimination directe n’étant pas concernées. Pour bâtir ce système, les Australiens se sont notamment tournés vers le Japon. Depuis février, la Fédération japonaise utilise les tirs au but pour départager les rencontres nulles de sa compétition transitoire, la «J1 100 Year Vision League».

Une formule instaurée après les retours de plusieurs clubs, désireux d’explorer des solutions innovantes pour faire évoluer la compétition. Les Nippons ont ainsi partagé leurs observations avec leurs homologues australiens afin de leur permettre de «comprendre les résultats de ce modèle», précise le communiqué. Mais l’Australie n’avance pas non plus totalement en terrain inconnu.

Un retour vers 1994

Le pays avait déjà expérimenté cette formule lors de la saison 1994/1995 de la National Soccer League. Plus de trente ans après, ce morceau d’histoire ressort donc du placard pour être remis au goût du jour. Six des seize clubs engagés dans le nouvel Australian Championship participaient d’ailleurs déjà à cette fameuse saison: South Melbourne, Sydney United 58, Adelaide City, Wollongong Wolves, Sydney Olympic et Marconi Stallions.

Pour eux, cette grande révolution aura donc surtout des airs de voyage dans le temps. Les entraîneurs savent désormais comment occuper la fin de leurs séances. En Australie, les tirs au but ne serviront plus uniquement à départager deux équipes en Coupe. Même un banal match de championnat devra désormais trouver son vainqueur. Vive le spectacle… et paix à l’âme du match nul.