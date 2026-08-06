Après la vive polémique autour de son projet d'ouverture aux investisseurs privés, la FIFA présente ses excuses pour les erreurs commises. Son conseil de direction renouvelle toutefois son plein soutien à Gianni Infantino.

ATS Agence télégraphique suisse

La direction de la FIFA a présenté mercredi soir «des excuses» après la polémique sur l'ouverture aux investisseurs privés. Elle a aussi réaffirmé son «plein soutien» à son président Gianni Infantino.

La direction de la FIFA a reconnu «que des erreurs ont été commises après la fuite de la proposition dans les médias», écrit l'instance dans un communiqué à l'issue d'une réunion de crise au Maroc: «Des excuses ont été présentées pour ces erreurs, assorties d'un engagement à veiller à ce qu'elles ne se reproduisent plus.»

Par ailleurs, «les membres du Conseil de direction de la FIFA présents ont réaffirmé leur plein soutien au Président de la FIFA, Gianni Infantino, en tant que seul responsable élu par les 211 associations membres de la FIFA», ajoute le communiqué.

«Protéger et préserver son nom et sa réputation»

Le président Infantino était attaqué de toutes parts, y compris par certains de ses propres collaborateurs, depuis la divulgation d'un projet d'ouverture de la FIFA à des fonds privés, qui avait pris tout le monde de court. «Il a été convenu qu'il n'était nullement dans l'intention d'exclure le Conseil de la FIFA et les associations membres de la FIFA du processus et que celui-ci aurait dû être géré différemment», admet le communiqué, sans citer nommément Gianni Infantino.

«Dans ce cas précis, toutefois, il est important de souligner que, bien que des erreurs aient été commises, tout ce qui a été fait l'a été dans le strict respect du cadre réglementaire de la FIFA», ajoute le communiqué. «Le projet ayant été abandonné, il a été convenu que la FIFA ne tolérera plus aucune attaque à son intégrité, à sa bonne gouvernance et au respect de la procédure régulière et qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger et préserver son nom et sa réputation.»

Solidarité

Le texte publié mercredi soir s'efforce de réaffirmer la solidarité au sein de la direction de la FIFA. Gianni Infantino y réitère «son plein soutien au Secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, et à l'Administration de la FIFA pour leur travail indispensable et remarquable dans la mise en oeuvre de sa vision.»

Mattias Grafström, dans une lettre aux salariés de la FIFA consultée par l'AFP, avait regretté «une série d'événements tristes et condamnables». Le conseiller principal de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, avait carrément démissionné vendredi, disant s'opposer «catégoriquement» au projet d'Infantino.

«Il a été discuté et convenu que les processus, les communications et les interactions entre le Président de la FIFA, le Secrétaire général de la FIFA et le Conseil de direction de la FIFA, qui soutiennent la mise en oeuvre de cette vision, peuvent et doivent toujours être continuellement améliorés en termes d'efficacité et d'efficience», poursuit la FIFA.

«La haute direction de la FIFA est pleinement convaincue que les résultats de la réunion d'aujourd'hui (mercredi) renforceront la gouvernance de la FIFA (et) aideront à restaurer la confiance dans l'organisation», assure le communiqué, qui ajoute que «la FIFA ne tolérera aucune attaque à son intégrité et prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre sa réputation».