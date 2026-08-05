La FIFA aurait promis des versements de plusieurs millions aux villes hôtes américaines de la Coupe du monde 2026. Mais l'argent n'a toujours pas été versé à ce jour et le contrat semble inexistant.

Daniel Kestenholz

Plusieurs villes américaines hôtes de la Coupe du monde 2026 attendraient toujours les versements de plusieurs millions de dollars promis par la FIFA. Comme le rapporte «The Athletic», le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait promis à chacune des 11 villes hôtes américaines, avant la Coupe du monde des clubs 2025, une «contribution Legacy» d’un million de dollars destinée à financer la création de mini-terrains et des projets sociaux. Lorsque les villes organisatrices du Mondial se sont renseignées, la direction de la FIFA leur aurait également assuré qu’elles recevraient chacune un million de dollars. Cette promesse n’aurait toutefois été faite que verbalement.

Les villes concernées sont Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Philadelphie, New York/New Jersey, Miami et Boston. Selon quatre responsables impliqués, qui souhaitent rester anonymes afin de ne pas compromettre leurs relations avec la FIFA, l’argent n’a toujours pas été versé.

La FIFA encaisse, les villes paient

Pour les villes, l’enjeu dépasse largement le million de dollars promis. Elles ont dû assumer des coûts considérables liés à la sécurité, aux transports et à la logistique, tandis que la FIFA a encaissé l’essentiel des recettes provenant de la billetterie, des droits TV et du sponsoring.

L’exemple de Kansas City illustre bien cette situation. Le comité local chargé de l’organisation de la Coupe du monde a bénéficié de 86,8 millions de dollars de fonds publics. De son côté, l’État du Missouri a renoncé à percevoir la taxe sur les ventes des billets de la Coupe du monde, soit un manque à gagner estimé à 15,6 millions de dollars.

Pas de chiffres publics

Il n’existe toutefois aucune ventilation détaillée et publique des coûts et des recettes: la FIFA et les villes hôtes ne publient pas leurs chiffres de manière conjointe. Une chose est néanmoins claire: la FIFA prévoyait environ 8,9 milliards de dollars de recettes pour la Coupe du monde 2026, principalement grâce aux droits télévisés, au sponsoring, à la billetterie et aux offres VIP. Les dépenses liées au tournoi étaient estimées à environ 3,76 milliards de dollars.

Les villes hôtes, elles, ne perçoivent aucune part fixe des recettes de la FIFA, alors qu’elles supportent des coûts importants en matière de sécurité, de transports et de logistique. À lui seul, le gouvernement fédéral américain a débloqué 625 millions de dollars pour couvrir une partie de ces dépenses.

Parmi les exigences imposées par la FIFA figuraient notamment des escortes policières pour les VIP ainsi que le retrait de toute publicité extérieure aux abords des stades. Au MetLife Stadium, près de New York, où s’est disputée la finale de la Coupe du monde, près de 13 millions de dollars supplémentaires ont en outre été investis pour installer une pelouse répondant aux normes de la FIFA. La FIFA n’a pas répondu aux sollicitations de «The Athletic».

Polémique autour des coûts

Deux responsables interrogés se disent irrités de voir la FIFA hésiter à verser des sommes relativement modestes, alors que les villes ont largement contribué au succès financier de l’événement.

Avant même le tournoi, les discussions portaient déjà sur l’explosion des coûts et sur la question de savoir qui devait réellement financer le plus grand événement sportif de la planète. La FIFA et les villes hôtes avaient pourtant mis en avant les importantes retombées économiques attendues. Les estimations tablaient sur environ 30,5 milliards de dollars de valeur ajoutée pour les États-Unis.