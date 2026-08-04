Sous le feu des critiques, Gianni Infantino convoque une réunion de crise à Rabat. Le président de la FIFA tenterait d'apaiser les tensions autour de son projet controversé.

Cédric Heeb

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a convoqué une réunion de crise mercredi dans la capitale marocaine, Rabat. Les journaux «The Times» et Sky rapportent tous deux cette information. Selon leurs renseignements, plusieurs hauts responsables de la FIFA doivent prendre part à cette réunion. Son ordre du jour n'a toutefois pas été dévoilé.

D'après «The Times», le Valaisan tenterait de ramener un peu de calme dans le monde du football. Le quotidien britannique affirme qu'il souhaite faire retomber la polémique suscitée par son projet de privatisation partielle des droits commerciaux de plusieurs compétitions, dont la Coupe du monde.