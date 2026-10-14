Lors de son Conseil, l'instance mondiale va présenter un projet où chaque fédération membre pourrait recevoir jusqu’à 25 millions de dollars. Le plan doit être validé jeudi à Zurich.

La FIFA propose un plan de financement totalement fou à ses membres

La FIFA propose un plan de financement totalement fou à ses membres

AFP Agence France-Presse

La FIFA va proposer jeudi, lors de la réunion de son Conseil, un plan de développement de 6,35 milliards de dollars (5,32 milliards de francs) pour les quatre prochaines années, a appris mercredi l’AFP d’une source proche du dossier.

Pour financer la hausse de ce fonds de développement pour le cycle 2027-2030, qui permettrait de distribuer de l’argent à ses 211 fédérations comme aux confédérations régionales, la FIFA puiserait en partie dans ses réserves financières après un Mondial 2026 commercialement triomphal.

Ce plan permettrait notamment le versement de 25 millions de dollars (20,95 millions de francs) à chacune de ses 211 fédérations membres, en forte hausse par rapport aux prévisions précédentes.

Ceferin et Montagliani mettent la pression

Cette annonce interviendrait un mois après la demande d’Aleksander Ceferin, président de la confédération européenne (UEFA), et de Victor Montagliani, président de la Concacaf (Confédération d’Amérique du Nord et des Caraïbes), que la FIFA verse «au moins 10 millions de dollars» supplémentaires à chaque fédération.

Le plan doit être validé jeudi à Zurich, où se réunissent à huis clos, à partir de 11h00, le président de la FIFA Gianni Infantino et les 36 autres membres du Conseil, l’exécutif de l’instance mondiale du football.

Cette réunion du Conseil, la première depuis le 28 avril, intervient dans un contexte de crise de la gouvernance du football mondial, après l’annonce cet été par Gianni Infantino de son désir d’ouvrir la FIFA aux investisseurs privés. Ce plan avait finalement été abandonné face aux nombreuses critiques du monde du football, avec une fronde menée par l’UEFA, la Concacaf et l’AFC (Asie).

Consultation lancée

Fin septembre, Gianni Infantino avait lancé une consultation à destination des fédérations pour réformer le fonctionnement de l’instance mondiale, annonçant que les premières propositions pourraient être étudiées dès le Conseil de jeudi.

Le Haut-Valaisan de 56 ans, patron de la FIFA depuis 2016, est candidat à sa réélection en mars 2027. Ses opposants n’ont pour l’instant pas réussi à se mettre d’accord sur un candidat: Ceferin est candidat à un nouveau mandat à la tête de l’UEFA et, d’après plusieurs médias, Montagliani devrait faire de même à la Concacaf. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 18 novembre.