Le transfert de Kylian Mbappé vers On est désormais officiel! Après 19 ans chez Nike, le Français tourne le dos au géant américain pour rejoindre la marque zurichoise.

Michael Hotz

La marque suisse «On» se lance à l'assaut du sport le plus populaire du monde! Et ce, avec un transfert de folie: la star française du football Kylian Mbappé rejoint le fabricant d'articles de sport zurichois, comme l'annonce l'entreprise dans un communiqué. L'attaquant du Real Madrid et Nike se séparent ainsi après 19 ans de collaboration. Le contrat de Kylian Mbappé avec le géant américain arrivait à échéance cet été.

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Le champion du monde français ne se contentera pas de faire de la publicité pour On, précise le communiqué. Kylian Mbappé travaillera directement avec les développeurs de produits et testera les futures chaussures et tenues de football. Il deviendra également ambassadeur mondial de la marque.

Avec Thierry Henry et Sydney Schertenleib

«Ce qui m'a séduit chez On dès le début, c'est la possibilité de construire ensemble quelque chose de totalement nouveau», déclare Kylian Mbappé. L'objectif est de repousser les limites grâce à l'innovation. «Nous partageons un rêve commun, et ce n'est que le début.»

Et Kylian Mbappé n'est pas le seul grand nom à signer avec la marque zurichoise. Thierry Henry devient le nouveau «Director of Football» chez On. Le champion du monde français et légende d'Arsenal travaille déjà depuis fin 2025 en coulisses à l'entrée sur le marché de la marque suisse. Thierry Henry devrait notamment contribuer à définir la stratégie, le développement des produits et les relations avec les joueurs.

L'accord s'est concrétisé récemment. Dès le mois d'août, des rumeurs laissaient entendre qu'On allait signer Kylian Mbappé. Et vendredi matin, la marque de chaussures de course a créé le nouveau compte Instagram – dans un premier temps, sans aucun contenu. Avec ce coup de maître concernant Kylian Mbappé, l'entreprise cotée à New York souligne son intérêt pour le secteur du football. Fin 2025, On avait déjà offert un contrat d'un million à la jeune pépite de la Nati, Sydney Schertenleib. La joueuse du FC Barcelone est ambassadrice de la marque pour plusieurs années.