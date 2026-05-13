Déjà présente lors des législatives de 2024, la passe d'armes entre le politicien d'extrême droite et la star du football a repris.

Blick Sport

Grand favori de la prochaine présidentielle en France, Jordan Bardella devra cependant faire face à un adversaire de taille. Comme il l'avait déjà fait lors des élections législatives de 2024, Kylian Mbappé va tenter de contrer l'extrême droite en incitant les jeunes à aller voter. Dans un entretien accordé au magazine américain «Vanity Fair», l'attaquant du Real Madrid, qui s'est fait remettre à l'ordre jeudi par son entraîneur, a alerté: «Je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes.»

Ces propos n'ont évidemment pas plu au patron du Rassemblement National, qui sait l'influence que peut avoir le capitaine des Bleus. Jordan Bardella a alors choisi l'ironie sur X: «Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG: le club gagne la Ligue des champions (et peut-être bientôt une deuxième fois)». Une défense beaucoup moins offensive que lors de leur première passe d'armes.

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En 2024, face à la montée du parti d'extrême droite, Kylian Mbappé avait lancé un appel lors d'une conférence de presse en marge de l'Euro 2024: «On voit bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. J'appelle tous les jeunes à aller voter, de prendre conscience de l'importance de la situation. C'est un moment très important dans l'histoire de notre pays, j'espère qu'on sera encore fier de porter ce maillot le 7 juillet.» La France avait été éliminée deux jours plus tard par l'Espagne (2-1).

«Nous ne sommes pas déconnectés»

Comme le rappelle RMC Sport, Jordan Bardella s'était alors dit que la meilleure défense, c'était l'attaque: «Il faut respecter les Français quand on a la chance d’avoir un très très gros salaire, qu'on est multimillionnaire et qu’on a la chance de pouvoir se balader en jet privé.» Certains avaient également reproché à Mbappé de parler de politique au lieu de se concentrer sur le ballon rond uniquement. Ce à quoi a répondu le footballeur français dans «Vanity Fair».

«Tu peux être un footballeur, une star internationale mais avant tout, tu es un citoyen. Nous ne sommes pas déconnectés du monde, ni de ce que vit notre pays. Les gens pensent parfois que parce que tu as de l'argent, parce que tu es célèbre, ces problèmes ne te touchent pas. Mais cela me touche. Nous avons le droit de donner notre opinion, comme tout le monde.»

Deux partout, balle au centre. Le premier tour de l'élection présidentielle ayant lieu au printemps 2027, les deux hommes auront encore l'occasion de s'invectiver. La performance de l'équipe de France au Mondial 2026 jouera-t-elle un rôle dans le conflit entre celui qui a grand à Bondy, en banlieue parisienne, et celui qui est en couple avec une princesse et héritière?