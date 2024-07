Mbappé: «Heureusement que tu n'es pas à l'extrême droite»

Kylian Mbappé a fait passer un message en conférence de presse.

Blick Sport

Depuis le début de l'Euro, aucun joueur de l'équipe de France ou presque n'échappe lors d'une conférence de presse à une question concernant l'actualité politique de l'Hexagone. En effet, le second tour des élections aura lieu ce dimanche et Kylian Mbappé, star des Bleus, a donc été une nouvelle fois confronté, ce jeudi, au sujet face à la presse à la veille d'affronter le Portugal à Hambourg.

«Je pense que plus que jamais, il faut aller voter, il y a vraiment urgence, on ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens-là, c'est vraiment urgent, a-t-il déclaré alors que le Rassemblement national et ses alliés ont devancé le Nouveau Front populaire et Ensemble dimanche dernier. Résultat qui dérange le capitaine français. «On a vu les résultats du premier tour, c'est catastrophique. On espère vraiment que ça va changer et que tout le monde va se mobiliser pour voter, et voter pour le bon côté.»

«Heureusement que vous n'étiez pas à l'extrême droite»

Son placement sur l'échiquier politique est donc clair: partout, sauf à l'extrême droite. Et le nouveau joueur du Real Madrid, l'a, quelques secondes plus tard, une nouvelle fois bien fait comprendre. Non sans une touche d'humour cette fois-ci, après une question d'un journaliste du quotidien «L'Équipe». «Je suis à ta gauche, vraiment l'extrême gauche», lui lance ce dernier, après avoir remarqué que son interlocuteur ne le trouvait pas dans la salle de presse.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Heureusement que vous n'étiez pas de l'autre côté», se marre Kylian Mbappé. Une blague qui a provoqué l’hilarité dans la salle, mais qui a déstabilisé le journaliste. «Je vais perdre ma question avec tout ça», en a à son tour souri le professionnel des médias.