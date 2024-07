Les supporters sont surveillés grâce à l'application de l'EURO

1/7 Dans le cadre d'un reportage télévisé, des supporters serbes ont été suivis - au moyen d'un tracking anonyme.

L'époque des billets en papier semble lentement mais sûrement révolue. Pour l'Euro 2024, elle l'est définitivement. En effet, pour suivre un match dans un stade en Allemagne, il faut utiliser l'application officielle de billetterie de l'UEFA.

Or, selon un reportage de la télévision bavaroise, c'est justement cette dernière qui se retrouve sous un jour ambigu. Dans le reportage «Les supporters à risque à l'Euro 2024», la chaîne montre comment la police travaille durant le tournoi. Et on y voit que les coordinateurs de la «House of City Operation» peuvent suivre les supporters à la trace - grâce à l'application de billetterie.

Le règlement sur la protection des données clarifie les choses

Celle-ci fournit des données en temps réel sur l'endroit où se trouvent les supporters enregistrés qui possèdent un billet valable. Plus il y a de personnes à un endroit, plus la zone devient rouge sur la carte de chaleur. «Nous avons un œil et une oreille sur les fans et pouvons en conséquence réagir rapidement», explique Brigitte Rottberg, qui coordonne le flux d'informations.

Il est toutefois précisé dans le reportage qui suit des supporters serbes avant le match contre la Slovénie qu'il s'agit de données de localisation anonymes. Ainsi, les organisateurs et la police peuvent renforcer leur dispositif à temps s'il y a plus de personnes munies d'un billet valable à un endroit donné. La carte ne permet toutefois pas de déterminer s'il y a effectivement des débordements.

Objectif? Prendre des mesures de sécurité et d'hygiène

Dans le règlement sur la protection des données de l'application, le consommateur n'est nul part explicitement informé du tracking anonyme. Sous le point «Finalité du traitement des données», il est toutefois écrit: «Les données à caractère personnel sont collectées et traitées afin de (...) prendre des mesures de sécurité et d'hygiène pertinentes en relation avec un match».

Dans la disposition générale sur la protection des données de l'UEFA, les utilisateurs sont informés que ces données à caractère personnel comprennent, entre autres, «des données techniques telles que le fuseau horaire et la localisation». L'UEFA est autorisée à transmettre ces données à la police et aux autorités «pour effectuer des contrôles de sécurité ou administratifs sur les sites ou lors d'événements auxquels vous (ndlr: le consommateur) avez demandé à accéder».

