Jordan Bardella va-t-il trahir ses racines populaires?

Le possible candidat du Rassemblement national à la présidentielle française a de la peine à contenir le buzz négatif engendré par la couverture de «Paris Match». Le magazine a officialisé sa relation avec Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles.

Richard Werly Journaliste Blick

La couverture de trop. Depuis la publication du dernier numéro de «Paris Match», l'hebdomadaire français qui promettait jadis «le poids des mots et le choc des photos», Jordan Bardella doit se poser des questions. L'officialisation, via la publication de photos soi-disant volées, de son actuelle relation amoureuse aurait dû, en théorie, lui rapporter des salves de félicitations.

Les médias français, notamment ceux qui appartiennent au milliardaire réactionnaire Vincent Bolloré, auraient dû applaudir. Jugez plutôt: un candidat possible à la présidentielle qui tient la main, en bord de plage, à une princesse incontournable du gotha aristocratique européen. Oubliée, l'image du leader d'extrême droite qui fait peur à tout le monde. Avec sa nouvelle compagne, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, Bardella pouvait se croire prêt pour l'assaut final du pouvoir politique. Sauf que...

Révolution française

C'est en fait le contraire qui s'est produit dans une République jamais oublieuse de sa révolution fondatrice, en 1789. Bardella est un fils du peuple. Il l'a toujours dit et revendiqué à juste titre. Contrairement à sa patronne, le dauphin politique de Marine Le Pen n'est pas un héritier. Il a grandi à Saint-Denis, dans cette ville de la banlieue nord de Paris qui fut longtemps un fief communiste, et qui vient d'élire, le 15 mars, un maire issu de La France insoumise (gauche radicale), Bally Bagayoko. Un CV aux antipodes de celui de Maria Carolina, née en juin 2003 à Rome.

Cette dernière est abonnée au tapis rouge du Festival de Cannes et aux «afters» qui vont avec. Une vidéo, facile à trouver sur les réseaux sociaux, la montre en train de faire la promotion de sacs d'une grande marque de luxe, devant lesquels elle s'extasie. Une autre de ses habitudes est d'être vue dans les gradins du tournoi de tennis de Roland-Garros. Qu'elle est loin, l'année 1860, lorsque les chemises rouges de Garibaldi évincèrent sa dynastie, trop liée à l'Autriche, au profit de la maison de Savoie!

Prince consort

Toujours en tête des sondages pour le premier tour de la présidentielle de mai 2027, avec environ 40% des intentions de vote, Jordan Bardella, de son côté, s'apprête à conclure une bien mauvaise semaine. Outre ses photos controversées dans «Paris Match», qui le transforment en prince consort alors qu'il prétend incarner la revanche de l'électorat populaire sur le «système» et les élites, le jeune président du RN achève ces jours-ci une bien mauvaise semaine. Dimanche 12 avril, son «parrain politique européen», Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois, a été très sèchement battu dans les urnes.

Orban avait créé, au Parlement de Strasbourg, le groupe des Patriotes pour l'Europe que préside l'eurodéputé Bardella. Autre mauvaise nouvelle: la détérioration annoncée de la situation économique et sociale en France, compte tenu des pressions sur le marché de l'énergie en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz. Jordan Bardella et Marine Le Pen réclament, depuis des semaines, des mesures fiscales d'urgence pour amortir le choc inflationniste annoncé. En vain. Le gouvernement ne cède pas. Motif: les caisses du pays sont vides.

Politique populaire

Maria Carolina va-t-elle, si leur relation se confirme, conseiller Jordan Bardella dans le sens d'une politique plus proche des gens, plus populaire, plus sociale? Ou va-t-elle au contraire l'amener à trahir ses racines et à opter pour la séduction de l'élite économique et financière? Pour rappel, le milliardaire du luxe Bernard Arnault est le propriétaire de «Paris Match».

Les deux hommes pourraient se rencontrer le 20 avril, en marge d'un déjeuner organisé par le MEDEF, le patronat français. Le propriétaire du groupe LVMH a dîné, voici quelques jours, avec Marine Le Pen et une brochette d'entrepreneurs. L'occasion de redire à la cheffe du Rassemblement national que son positionnement très social, axé sur une augmentation des dépenses publiques, n'est pas tenable dans une France confrontée à une dette record de 3500 milliards d'euros, soit presque 120% de son produit intérieur brut!

L'heure est donc maintenant à la contre-offensive. Jordan Bardella, porté par le succès de son parti aux municipales dans les villes moyennes, va repartir à la rencontre des Français, selon son entourage. Cela tombe bien: son dernier livre s'intitulait déjà «Ce que veulent les Français». Il suivait un premier volume intitulé «Ce que je cherche». Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles les a-t-elle lus?