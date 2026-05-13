Kylian Mbappé se fait remettre à l'ordre par son entraîneur

En pleine polémique, Alvaro Arbeloa a demandé à la star française de montrer son implication sur le terrain lors des derniers matches de la saison. De retour de blessure, le buteur pourrait faire son retour au jeu jeudi contre Oviedo.

AFP Agence France-Presse

L'entraîneur du Real Madrid Alvaro Arbeloa a appelé mercredi l'attaquant français Kylian Mbappé, critiqué par la presse espagnole et par de nombreux supporters madrilènes, à démontrer «son implication» sur le terrain lors des trois derniers matchs de Liga de la saison.

« Je ne comprends pas que l'on parle d'instabilité institutionnelle, de vestiaire désuni... Alvaro Arbeloa »

«Si Mbappé jouera demain (contre Oviedo)? Nous verrons s'il terminera la session d'entraînement aujourd'hui, hier il l'a fait. S'il est disponible, c'est certain qu'il aura des minutes à jouer pour continuer à démontrer son implication pour notre club, et disputer les trois matchs restants malgré ses quatre cartons jaunes (ndlr: un cinquième lui vaudrait une suspension)», a déclaré Arbeloa en conférence de presse.

Polémiques relancées

«Comme Madridista, avant d'être entraîneur, j'aimerais le voir continuer à faire ce qu'il sait faire: marquer des buts», a ajouté l'entraîneur madrilène au sujet de son meilleur buteur, absent dimanche lors du Clasico perdu face au FC Barcelone, car pas encore remis à 100% de sa blessure aux ischio-jambiers. L'absence de Mbappé pour cette rencontre, au terme de laquelle le Barça a officiellement été sacré champion d'Espagne et condamné le Real à une saison blanche, a relancé les polémiques en Espagne sur son attitude jugée trop individualiste.

L'ex-buteur du PSG a été vivement critiqué ces derniers jours pour un voyage en Sardaigne le week-end précédent alors que ses coéquipiers avaient un match de Liga à disputer face à l'Espanyol Barcelone. Certains supporters, agacés par son comportement, sont allés jusqu'à réclamer son départ sur les réseaux sociaux. D'autres lui ont reproché d'avoir quitté le centre d'entraînement en souriant jeudi dernier, juste après la violente altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde.

Alvaro Arbeloa, interrogé sur le terme «d'implication» utilisé dans sa première réponse, a précisé qu'il estimait que Mbappé s'est «toujours donné à 100%», car sinon, il ne saurait pas «où il est».

«C'est un club sain»

Lorsqu'un journaliste lui a demandé si le Real avait «touché le fond», après la sortie controversée de son président Florentino Pérez la veille pour dénoncer une campagne organisée par la presse et certains supporters pour lui nuire, l'ex-latéral droit a rétorqué: «Touché le fond? Cela me laisse sans voix. Que touchent les autres clubs alors? Aucun club ne peut gagner la Champions League et la Liga tous les ans. Je ne comprends pas que l'on parle d'instabilité institutionnelle, de vestiaire désuni... Le Real Madrid fait les choses bien, depuis très longtemps, c'est un club sain, bien dirigé, avec de grands joueurs».

«Je suis sûr que cet été le club fera l'analyse nécessaire pour renforcer l'équipe et que Madrid revienne plus fort. Avec la réflexion et l'exigence nécessaire, le Real Madrid gagnera à nouveau, j'en suis sûr», a-t-il conclu.