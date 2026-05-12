Coup de théâtre à Madrid! Le patron du Real Florentino Pérez annonce de nouvelles élections, mais reste en lice. Lors d'une conférence de presse émotionnelle, il s'en prend aux médias et accuse «ABC» de mener des campagnes ciblées contre le club et lui.

Le président du Real Florentino Pérez se défend et annonce de nouvelles élections

Le président du Real Florentino Pérez se défend et annonce de nouvelles élections

Andri Bäggli

À 16h10 précises, le Real Madrid publie un communiqué inattendu: «Le Real Madrid informe que ce soir à 18h, notre président Florentino Pérez tiendra une conférence de presse dans la salle de presse de la Ciudad Real Madrid, à l’issue de la réunion du conseil d’administration, et répondra aux questions des médias.»

Aussitôt, les spéculations s’emballent. José Mourinho va-t-il être présenté comme nouvel entraîneur? Un règlement de comptes avec certaines stars du vestiaire est-il imminent? Florentino Pérez songe-t-il à quitter ses fonctions? Les interrogations se multiplient avant que le président madrilène, 79 ans, ne prenne finalement la parole pour répondre frontalement aux rumeurs.

Des élections… mais pas de démission

Dès le début de son intervention, Florentino Pérez frappe fort: «J’ai demandé à la commission électorale de lancer la procédure en vue des prochaines élections à la présidence et au comité directeur.»

Le patron du Real précise toutefois immédiatement qu’il ne compte pas abandonner son poste. «Je serai candidat», affirme-t-il. Selon lui, cette décision est motivée par «une situation absurde» créée par différentes campagnes menées contre les intérêts du club et contre sa personne.

«On demande partout: 'Où est Florentino?' Normalement, je ne parle pas de ce genre de choses. Certains sont même allés jusqu’à dire que j’avais un cancer incurable», déplore-t-il. «Je veux rassurer tous ceux qui se sont inquiétés: je suis toujours président du Real Madrid et de mon entreprise, et je suis en excellente santé.»

Il assure également que toutes les rumeurs publiées récemment à son sujet étaient «totalement inventées».

Le quotidien ABC directement visé

Florentino Pérez s’en est ensuite pris frontalement à certains médias espagnols, en particulier au journal ABC.

«ABC, un journal qui m’apprécie énormément, écrit: 'Avant la réunion du conseil d’administration, Florentino dit qu’il est très fatigué.' Mais vous imaginez vraiment que je vais dire cela avant une réunion pareille?» lance-t-il ironiquement.

Le président madrilène interpelle même directement un journaliste présent dans la salle: «David Sánchez de Castro, vous êtes là? Je voulais simplement vous saluer et vous demander pourquoi vous avez publié cela. Je me lève tôt, je me couche le dernier et je travaille comme un chien.»

Avant de conclure avec une pique supplémentaire contre le quotidien espagnol: «Leur seul objectif est d’attaquer le Real Madrid et son président. Et cela me fait de la peine, parce que mon père lisait ABC et m’y avait abonné il y a de nombreuses années. Mais désormais, j’ai décidé de résilier mon abonnement.»