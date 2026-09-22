Kylian Mbappé se réjouit de retrouver Zinédine Zidane à la tête des Bleus. Le capitaine français s’attend à une nouvelle expérience après 14 ans sous les ordres de Didier Deschamps.

Blick Sport

Kylian Mbappé semble se réjouir à l’idée de travailler avec le nouvel entraîneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane. La collaboration avec l’ancien milieu de terrain sera «comme dans un film», explique le capitaine des Bleus dans une interview accordée au quotidien sportif espagnol «As», quelques jours avant le premier match de Zidane à la tête de la sélection française.

Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. «Il y a des années, c’est lui qui m’a emmené pour la première fois au centre d’entraînement du Real Madrid. J’avais 13 ou 14 ans, c’était il y a bien longtemps», raconte Kylian Mbappé. Avant de connaître un premier mandat couronné de succès avec trois titres consécutifs en Champions League à la tête du Real Madrid, Zinédine Zidane était entraîneur des juniors et de la réserve du club madrilène.

«Une nouvelle expérience pour nous tous»

«C’est peut-être le joueur qui incarne le mieux l’équipe de France. Il a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du football français», avait déjà déclaré Kylian Mbappé la semaine dernière à propos du champion du monde 1998. Zinédine Zidane lui rend cette reconnaissance par une décision organisationnelle: Kylian Mbappé restera capitaine des Bleus sous ses ordres.

La star du Real Madrid s’attend néanmoins à certains changements. «C’est une nouvelle étape avec un nouvel entraîneur», a déclaré Kylian Mbappé. «Ce sera une nouvelle expérience pour nous tous, car jusqu’à présent, nous n’avons connu que Didier Deschamps. Ce sera un changement, mais je pense que cela fonctionnera très bien.»

Le prédécesseur de Zinédine Zidane, Didier Deschamps, a dirigé les Bleus pendant 14 ans avant de quitter ses fonctions à l’issue de la Coupe du monde cet été. Zinédine Zidane fera ses débuts en tant que sélectionneur vendredi prochain. La France affrontera alors la Turquie à Izmit pour son premier match de la Ligue des Nations.