Pour sa première sélection à la tête de l’Allemagne, Jürgen Klopp prépare plusieurs changements. Des cadres pourraient manquer à l’appel, tandis que plusieurs jeunes talents devraient être convoqués.

Lynn Piubel

Jürgen Klopp prend les rênes de l’équipe nationale allemande pour la première fois et crée déjà quelques surprises avant même d’annoncer sa première sélection. Pour les prochains matches de la Ligue des Nations contre les Pays-Bas, la Grèce et la Serbie, le nouveau sélectionneur remanie considérablement l’effectif. Dans la liste, qui sera officialisée jeudi, plusieurs joueurs expérimentés devraient être absents, tandis que de jeunes talents pourraient faire leurs débuts avec la DFB. Comme le rapportent à l’unanimité les médias allemands, l’ancien entraîneur de Liverpool a pris plusieurs décisions surprenantes. Voici un aperçu.

Deniz Undav soudainement écarté

Deniz Undav (30 ans) était considéré comme un candidat évident après ses solides performances sous le maillot allemand. Pourtant, Jürgen Klopp devrait se passer de l’attaquant du VfB Stuttgart pour les matches de la Ligue des Nations contre les Pays-Bas, la Grèce et la Serbie. Deniz Undav aurait déjà été informé personnellement de cette décision. Il s’agit donc d’un revers inattendu pour l’attaquant.

L'ascension de Younes Ebnoutalib

Younes Ebnoutalib (23 ans) est l’une des plus grandes surprises. L’attaquant de l’Eintracht Francfort devrait être convoqué pour la première fois en équipe d’Allemagne. Il y a encore environ 18 mois, il évoluait en quatrième division. Aujourd’hui, sous les ordres de Jürgen Klopp, les portes de la sélection lui sont ouvertes. Younes Ebnoutalib est également éligible pour le Maroc. Son ascension fulgurante pourrait donc bientôt se poursuivre sous le maillot de la DFB.

Felix Keidel: du club promu à l’équipe d’Allemagne?

Felix Keidel (23 ans) qui évolue au SV Elversberg, fraîchement promu en Bundesliga, figurerait également sur la liste de Jürgen Klopp. Le défenseur vient tout juste de faire ses débuts dans l’élite allemande et pourrait déjà franchir une nouvelle étape importante. Après seulement trois matches de Bundesliga, le jeune joueur ferait ainsi son entrée dans le groupe de la DFB.

Oliver Baumann écarté, Marc-André ter Stegen de retour

Du côté des gardiens également, un revirement surprenant semble se profiler. Oliver Baumann (36 ans), de la TSG Hoffenheim, ne devrait pas être sélectionné. En revanche, Marc-André ter Stegen (34 ans) s’apprête à faire son retour dans les cages de la DFB. Le gardien évolue désormais à l’Ajax Amsterdam.

Karim Adeyemi et Kevin Schade de retour

Karim Adeyemi (24 ans) et Kevin Schade (24 ans) devraient également faire leur retour après leurs excellents débuts de saison. Karim Adeyemi évolue désormais au FC Barcelone, tandis que Kevin Schade porte le maillot de Brentford. D’autres jeunes attaquants sont également attendus, comme Said El Mala (19 ans), Brajan Gruda (22 ans) et Jonathan Burkardt (26 ans).

Jürgen Klopp mise ainsi sur un nouveau souffle avant même son premier match et pourrait donner un visage nettement différent à l’équipe nationale allemande.