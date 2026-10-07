Après les critiques proférées par «CR7», Jorge Jesus a préféré botter en touche. La fédération portugaise n'a pas non plus voulu réagir. Est-ce que la star sera suspendue?

AFP Agence France-Presse

Cristiano Ronaldo s’est excusé auprès des supporters portugais et de ses coéquipiers de la Seleçao, ouvrant la voie à un retour en équipe nationale, mais il a confirmé sa rupture avec l’entraîneur Jorge Jesus, coupable d’avoir «manqué à sa parole» en le laissant sur le banc en Ligue des nations.

«Ronaldo demande pardon mais crucifie Jesus», a résumé le «Jornal de Noticias en Une mercredi. Même ton chez le quotidien sportif «A Bola: «Ronaldo veut revenir mais il accuse Jesus». Interrogée par l’AFP, la Fédération portugaise de football (FPF) n’a pas souhaité réagir dans l’immédiat au communiqué diffusé mardi soir par Cristiano Ronaldo.

«J’ai lu le communiqué et maintenant, comme je le fais tous les jours, je vais à la fédération travailler, penser à l’équipe et à la sélection. Je n’ai plus rien à dire», a déclaré le sélectionneur aux médias portugais en quittant son domicile.

Le psychodrame s’est joué mercredi dernier, quand l’icône du football portugais a quitté la sélection, furieux d’apprendre qu’il ne débuterait pas le match de Ligue des nations contre le Danemark à Copenhague programmé le lendemain.

«Je présente mes excuses»

Quelques jours plus tôt, il était déjà resté sur le banc contre la Norvège à Oslo et, pour marquer sa colère, n’avait pas rejoint ses coéquipiers pour aller saluer les supporters portugais.

Le footballeur de 41 ans a relancé le feuilleton mardi par un long communiqué dans lequel il s’est excusé d’avoir quitté le rassemblement à Copenhague où, sans lui, la Seleçao s’était facilement imposée (4-2).

«La responsabilité est exclusivement la mienne. Je présente mes excuses aux Portugais (...) et à mes coéquipiers de sélection», a écrit le quintuple Ballon d’or, joueur le plus capé et meilleur buteur de l’histoire du Portugal, avec 146 buts pour 234 matches.

Une suspension de un à six mois

Et alors que Jorge Jesus avait affirmé dimanche, après la victoire (2-1) en match retour contre la Norvège à Porto, que Ronaldo pouvait revenir dès la prochaine trêve internationale de novembre, l’attaquant a lui évoqué une éventuelle suspension. «Si je suis en forme physiquement (...) après avoir purgé la suspension qui me sera appliquée, je serai disponible, comme je l’ai toujours été jusqu’à aujourd’hui, pour jouer et gagner avec notre sélection», a-t-il écrit.

Les médias nationaux précisent mercredi que selon le règlement de la fédération portugaise, un joueur ayant manqué un entraînement, un match ou une activité de la sélection risque une suspension de un à six mois.

Dans son très long message, Cristiano Ronaldo a surtout jeté de l’huile sur le feu du conflit l’opposant à Jorge Jesus, avec lequel il avait pourtant travaillé la saison dernière au club saoudien Al-Nassr, et avec qui il avait remporté le championnat. Le joueur a accusé le coach de 72 ans de lui avoir parlé de façon autoritaire et d’avoir «manqué à sa parole» à deux reprises. Après lui avoir demandé d’être prêt à jouer une trentaine de minutes à la fin du match en Norvège, le sélectionneur ne l’a finalement pas fait entrer, a rappelé «CR7».

«De la dimension de Pelé ou Maradona»

Il a également reproché à son sélectionneur de ne pas avoir suivi une série de notes approuvées au préalable afin de mettre fin à la polémique lors de la conférence de presse précédent le match contre le Danemark. «Aucune de ces notes n’indiquait que le sélectionneur devait s’excuser auprès de moi», a écrit Cristiano Ronaldo.

Mais un des huit points cités dans le communiqué de mardi soir stipulait que Jorge Jesus devait dire qu’il avait «commis une erreur en demandant à quelqu’un de la dimension de Pelé ou Maradona de s’échauffer pour ensuite ne pas le lancer dans le match».

Le Portugal a remporté ses quatre matches de Ligue des nations, dont les trois derniers sans Ronaldo, et s’est qualifié pour les quarts de finale, alors qu’il reste encore deux rencontres du groupe 4 à disputer: le 14 novembre à domicile contre le Danemark, et trois jours plus tard au pays de Galles.