Cristiano Ronaldo livre ses 4 vérités

La star portugaise écarte toute retraite internationale et accuse Jorge Jesus de ne pas avoir tenu parole. Malgré son comportement, CR7 assure vouloir revenir en sélection.

Cédric Heeb

Le départ soudain de Cristiano Ronaldo du rassemblement de l’équipe nationale portugaise avait alimenté les spéculations sur une possible rupture avec le sélectionneur Jorge Jesus, voire sur une retraite internationale imminente. Mais la superstar portugaise n’a aucune intention de tirer un trait sur la Seleção.

Comme l’avait indiqué mardi soir Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts, CR7 devrait être disponible lors de la prochaine trêve internationale en novembre. «Cristiano Ronaldo sera disponible pour la trêve internationale en novembre», avait-il affirmé.

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Jorge Jesus avait lui aussi laissé la porte ouverte au joueur le plus capé de l’histoire du Portugal, avec 234 sélections, et meilleur buteur de la sélection, avec 146 réalisations. «S’il le souhaite, il peut revenir», avait déclaré le sélectionneur.

Une éventuelle suspension?

Cristiano Ronaldo a ensuite pris la parole dans un long message publié sur Instagram pour livrer sa version des faits. «Le sélectionneur n’a pas tenu sa promesse», affirme-t-il. Il écarte également toute idée de retraite internationale. «Dès que je serai rétabli physiquement, que je jouerai pour mon club – et que je marquerai des buts, je l’espère – et que j’aurai purgé toute suspension éventuelle, je serai prêt, comme je l’ai toujours été, à jouer pour notre équipe nationale et à gagner.»

La suspension à laquelle il fait référence pourrait être liée à son départ prématuré du rassemblement portugais. Un geste qu’il reconnaît aujourd’hui comme une erreur. «Je n’aurais pas dû faire ça, et j’en assume l’entière responsabilité», écrit Cristiano Ronaldo, qui présente ses excuses aux supporters portugais et à ses coéquipiers.

Le capitaine portugais dit également être conscient que son statut implique davantage de responsabilités. «Je ne suis pas un joueur comme les autres. Je suis le capitaine de l’équipe, et c’est une circonstance aggravante. Quel que soit votre statut, les règles sont les mêmes pour tous.»

CR7 voulait arrêter

Dans son long récit, Cristiano Ronaldo explique avoir envisagé de quitter la sélection après la Coupe du monde. Il affirme même avoir rédigé une lettre d’adieu destinée aux supporters avant de changer d’avis à la suite de discussions avec les dirigeants de la Fédération portugaise.

Une conversation avec Jorge Jesus aurait ensuite permis de définir son rôle pour les prochains rendez-vous. Selon Cristiano Ronaldo, le plan prévoyait qu’il dispute le premier et le dernier des quatre matches de Ligue des nations et reste au Portugal entre les deux rencontres afin de poursuivre sa récupération.

«J’ai refusé. Même si je ne devais pas jouer à l’extérieur, je reste le capitaine de l’équipe», écrit-il. Jorge Jesus aurait finalement accepté qu’il accompagne le groupe.

«Il n’a pas tenu parole»

Le jour du match contre la Norvège, le sélectionneur serait toutefois revenu vers lui avec une nouvelle proposition. «A ma grande surprise, il m’a demandé si je pouvais jouer 30 minutes.» Malgré un programme de récupération qui ne prévoyait pas cette possibilité, Cristiano Ronaldo assure avoir accepté. Mais il ne sera finalement pas utilisé, mais avait quand même dû s'échauffer. «Il n’a pas tenu parole», critique le buteur.

Après la victoire face à la Norvège, Cristiano Ronaldo affirme avoir échangé avec Jorge Jesus et Simão Coutinho, directeur sportif d’Al-Nassr. Les trois hommes se seraient accordés sur plusieurs points que le sélectionneur devait ensuite clarifier publiquement avant le match face au Danemark.

Selon Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus devait notamment rappeler qu’il n’avait jamais exigé de temps de jeu, que le programme du rassemblement avait été proposé par le sélectionneur et que le fait de lui demander de s’échauffer sans le faire entrer en jeu avait été une erreur.

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«Il devrait dire que je n’ai jamais demandé de temps de jeu, que c’est l’entraîneur et personne d’autre qui a proposé le programme de ce stage, que c’était une erreur de me faire participer à l’échauffement puis de ne pas me faire jouer, et qu’il ne le referait plus», explique Cristiano Ronaldo. Il aurait également été convenu que le Portugais ne jouerait pas contre le Danemark, mais qu’il serait aligné ensuite à Porto face au Pays de Galles.

Un document aurait même été préparé pour servir de base à la prise de parole de Jorge Jesus. Il devait notamment préciser que Cristiano Ronaldo avait toujours respecté les choix de son sélectionneur et que l’envoyer s’échauffer sans le faire entrer en jeu avait été une erreur, compte tenu de son statut.

«Aucun de ces points n’exigeait que l’entraîneur me présente des excuses. C’était la deuxième fois qu’il manquait à sa parole», poursuit Cristiano Ronaldo.

CR7 veut revenir

Le Portugais explique que cette nouvelle déception l’a poussé à quitter le rassemblement. Le matin même de la conférence de presse, il aurait également échangé avec le président de la Fédération portugaise et lui aurait indiqué qu’il était prêt à partir si la sélection estimait ne plus avoir besoin de lui.

«J’aurais accepté cela. Mais ils ont tous affirmé à l’unanimité que ma place était en équipe nationale», affirme-t-il. Cristiano Ronaldo promet toutefois qu’un ou plusieurs matchs d’adieu auront bien lieu un jour. Mais pas maintenant. Pour lui, la sélection reste encore synonyme de compétition.

Le Portugais assure donc vouloir revenir sous le maillot national dès qu’il sera physiquement prêt. Et il conclut son message par les mêmes mots que lors de son départ du rassemblement: «C’est la pure vérité, croyez-moi.»