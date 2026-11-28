Malgré une passe décisive de la pépite genevoise, les Villans ont dû se contenter d'un point sur la pelouse d'Ipswich Town (2-2). Premier but pour Luca Jaquez en Bundesliga.

ATS Agence télégraphique suisse

L’international suisse Johan Manzambi a disputé son premier match en intégralité depuis son arrivée à Aston Villa cet été. Il a également fêté une passe décisive face à Ipswich Town (2-2) samedi en Premier League.

A la 16e, le Genevois a trouvé Alysson dans la profondeur, qui a ouvert la marque, avant qu’Emersonn n’égalise en faveur des «Tractors Boys» deux minutes plus tard. A la 26e, João Gomes a redonné une longueur d’avance aux Villans, mais Leif Davies a scellé le score final une demi-heure après.

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Avec ce 4e match nul de rang, Aston Villa (15 points) fait du surplace dans le ventre mou du classement de Premier League. Plus tôt dans la soirée, Manchester United s’est enfoncé encore un peu plus dans la crise en s’inclinant 4-0 à domicile contre Brentford. Les Red Devils avaient été défaits sur le même score contre Liverpool lors de la précédente journée, et restent en position relégable (19e, 8 points).

Luca Jaquez à la fête

Luca Jaquez a marqué son premier but en Bundesliga samedi. L’international suisse a inscrit le 2e but de Stuttgart lors du match nul 2-2 contre l’Eintracht Francfort.

À la 42e minute, le Lucernois a amorcé l’offensive qui a débouché sur le 1-0 de Grischa Prömel, avant de marquer lui-même le 2-1 de la tête huit minutes après la mi-temps. Cela n’a toutefois pas suffi pour décrocher la victoire, Francfort, entraîné par Adi Hütter, ayant réagi rapidement à chaque fois grâce à Ansgar Knauff (45e) et Younes Ebnoutalib (62e).