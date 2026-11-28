ManU continue de s’enfoncer en Premier League. Pour la première de Mauricio Pochettino à Old Trafford, les Red Devils ont été balayés 0-4 par Brentford et restent englués dans la zone de relégation.

AFP Agence France-Presse

Avant-dernier de Premier League et en grand danger, Manchester United s’est lourdement incliné 4-0 contre Brentford, samedi pour la première à domicile du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, lors de la 12e journée.

Un doublé de Callum Wilson (19e, 32e) et des buts de Kristoffer Ajer (82e) et Kevin Schade (90e+1) ont coulé les Red Devils, déjà battus sur le même score le week-end dernier à Liverpool pour le baptême de l’Argentin sur le banc mancunien.

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Le club aux vingt titres de champion a été battu six fois en douze journées, avec 27 buts encaissés. Dix-neuvième avec huit points et une seule victoire au compteur depuis le début de saison, United pourrait être lanterne rouge dimanche si Crystal Palace (20e, 7 pts) bat Hull. Brentford, à l’inverse, prend la cinquième place, à deux unités du podium, grâce à cette première victoire sur la pelouse de Manchester United depuis 1937.

Leny Yoro dépassé

Pour la première de «Poche» à Old Trafford, les locaux ont démarré du bon pied. L’intensité était là, les bonnes intentions offensives aussi, mais pas la précision: une tête de Harry Maguire a échoué sur la barre transversale (8e), puis Bruno Fernandes (11e) et Patrick Dorgu (18e) ont manqué le cadre, à chaque fois de la tête.

Brentford, à l’inverse, s’est montré clinique devant, en profitant d’un positionnement maladroit de Leny Yoro sur le doublé de Wilson. Le jeune défenseur français, au marquage trop lâche, a vu l’avant-centre lui échapper sur un très bon contrôle orienté sur l’ouverture du score (19e, 0-1).

Sur le deuxième but, il a été moins vif que Wilson au début de l’action et a traîné à se replacer, ce qui a permis à l’attaquant anglais d’exploiter une nouvelle passe décisive de Dango Ouattara (32e, 0-2).

Les sifflets d'Old Traford

Exclu dimanche après huit minutes à Liverpool – avant de voir sa suspension annulée par la Fédération anglaise –, ce qui avait lancé le naufrage à Anfield (4-0), l’ancien Lillois de 21 ans a frôlé le carton rouge avec une intervention litigieuse sur Kevin Schade à l’heure de jeu.

United a poussé durant toute la seconde période, en vain. Le gardien Caoimhin Kelleher a été vigilant sur des tirs de Dorgu (54e) et Shean Lacey (77e), une frappe lointaine de Youri Tielemans a fini sur la barre (60e) et des tentatives de Maguire (69e) et Matheus Cunha (80e) ont été repoussées devant la ligne de but.

La fragilité défensive est réapparue en fin de match, sur un corner mal dégagé (82e, 0-3), puis un hors-jeu couvert par Diogo Dalot (90e+1, 0-4). Le public d’Old Trafford a hué son équipe au coup de sifflet final.