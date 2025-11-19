Granit Xhaka hué au Kosovo, l'incompréhension règne

Les huées adressées au capitaine Granit Xhaka lors du match de la Nati à Pristina ont provoqué de vives réactions. Même certains joueurs de l'équipe kosovare ont exprimé leur soutien au capitaine suisse.

1/7 Granit Xhaka n'a pas vécu une soirée facile mardi à Pristina. Photo: TOTO MARTI

Tobias Wedermann

Granit Xhaka et le Kosovo. Quand il s'agit d'affronter le pays d'origine de sa famille, le capitaine de la Nati se retrouve systématiquement au centre de l'attention.

Mardi soir à Pristina, ce n’était pas différent, mais l’ambiance l’était. Cette fois, le joueur de 33 ans n’était pas acclamé comme un héros du peuple, comme lors des trois derniers affrontements, mais sifflé et hué. «Les huées étaient la dernière chose à laquelle je m’attendais, surtout ici à la maison», déclarait Granit Xhaka à la SRF après la rencontre. «Ça fait mal, si je suis honnête. Mais je dois l’accepter. Je ne m’y attendais pas, certes, mais cela fait partie du jeu. Tout va bien.»

Mercredi, une vidéo montrant Granit Xhaka en pleine discussion houleuse avec des représentants des supporters kosovars a circulé dans les médias du pays. À ses côtés, son père Ragip Xhaka et les responsables de la sécurité de l'équipe nationale suisse. Sur les réseaux sociaux, les supporters qui l'ont sifflé commentent désormais la scène avec incompréhension.

Le soutien familial ne tarde pas non plus: «Pour toujours un modèle de notre nation, pour toujours fière de toi», publie son épouse Leonita sur Instagram. Son frère, la légende du FCB Taulant Xhaka, écrit: «Je suis à tes côtés pour toujours, mon frère. La fierté des Albanais!»

Xhaka ne se laisse pas déstabiliser

Le clivage au sein des supporters kosovars s’est également manifesté pendant le match. À un moment donné, même de nombreux fans dans les tribunes principales et opposées en ont eu assez des huées adressées à leur star. Des cris «Xhaka» et une standing ovation conciliante ont accompagné son remplacement. Vedat Bajrami, acteur et membre du fan-club Dardanet, n’a pas compris l’attitude de certains supporters: «Tout le monde ici aime et vénère Xhaka, c’est pour cela que cela n’a aucun sens.»

Interrogé par Blick sur cette soirée chaotique, Granit Xhaka répond simplement: «Je connais ce peuple, ils sont très emotifs.» «Il a été acclamé, puis sifflé, puis de nouveau acclamé. Je pense que c’est normal dans le football, et Andi a dû en entendre encore plus», a réagi Manuel Akanji après la rencontre. Il fait ici allusion à Andi Zeqiri, qui avait déjà été sifflé lors de précédents matches pour avoir posé, il y a cinq ans, avec le président de la fédération kosovare et le maillot du Kosovo avant de choisir la Suisse.

Soutien des deux jeunes joueurs kosovars

A l'origine de cette vague d'émotions? Une interview accordée par Granit Xhaka à Blick, dans laquelle il avait évoqué Leon Avdullahu et Albian Hajdari, deux jeunes joueurs ayant récemment changé de nationalité sportive pour représenter le Kosovo. Des propos pourtant anodins, mais dont la traduction avait été fortement déformée dans les médias kosovars, déclenchant une polémique. C'est probablement aussi ce qui a expliqué pourquoi Granit Xhaka avait surpris en apparaissant aux côtés de Murat Yakin lors de la conférence de presse, plutôt que dans la zone mixte où l'attendaient les journalistes locaux.

Les deux «shooting stars» du Kosovo, eux, n'ont pas semblé nourrir la moindre rancœur. Après le match, on a vu Albian Hajdari discuter longuement avec Granit Xhaka sur le terrain et plaisanter avec Breel Embolo. Plus tard, Albian Hajdari et Leon Avdullahu ont d'ailleurs publié sur Instagram une photo en compagnie de leur modèle, Granit Xhaka, accompagnée d'un message sans ambiguïté: «Nous ne faisons qu'un.»