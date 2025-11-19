C'est fait! La Nati a décroché son billet pour la Coupe du monde mardi soir à Prishtina. Le succès a été fêté comme il se devait dans la nuit kosovare. Tant pis pour la fatigue! Voici le compte-rendu de la fête.

Voici comment les joueurs de la Nati ont fêté la qualification pour le Mondial

1/6 Des cris de joie! Les stars de la Nati font la fête à Prishtina. Photo: TOTO MARTI

Tobias Wedermann et Florian Raz

La Nati a-t-elle fait la fête après la qualification? La réponse est oui!

Peu après 22h30

Coup de sifflet final à Pristina. C’est fait: le miracle kosovar (gagner 6-0...) n’a pas eu lieu et la Suisse valide son billet pour la Coupe du monde en Amérique du Nord, l’été prochain. Sur le banc, le staff exulte et s’enlace. Sur la pelouse, la joie reste d’abord contenue, presque pudique. Mais très vite, la fête gagne le virage où les supporters helvétiques ont fait le déplacement, et l’on immortalise ce moment en posant pour des photos souvenirs.

Photo: Toto Marti

23h50

Peu avant minuit, Murat Yakin et Granit Xhaka se présentent ensemble devant les médias pour évoquer cette qualification désormais en poche. Blick demande alors au capitaine s’il endossera aussi le rôle de maître de cérémonie, lui qui possède tant de contacts au Kosovo. Granit Xhaka sourit: «Je ne vous dirai certainement pas où nous allons», plaisante-t-il. «On va bien sûr fêter un peu ça. Mais on rejoue déjà ce week-end, et à 33 ans, je dois aussi faire attention: j’ai besoin de plus de récupération qu’avant», ajoute-t-il dans un clin d’œil.

Le vice-capitaine Manuel Akanji reste, lui aussi, très professionnel au moment d’évoquer la soirée: «Nous allons certainement célébrer ce que nous avons accompli: une année d’invincibilité, une qualification maîtrisée. On pourra boire un ou deux verres, oui… tant que cela reste raisonnable. Je suis dans ce groupe depuis assez longtemps pour savoir ce que mon corps peut supporter. Mais une chose est sûre: je ne vais certainement pas boire de l’eau minérale ce soir», glisse-t-il avec un sourire.

Pierluigi Tami, 64 ans, se montre encore plus enthousiaste: «Je vais donner ma meilleure performance pour cette fête! Peut-être qu’il y aura plus qu’un verre de vin aujourd’hui», promet le directeur des équipes nationales.

Aux alentours de 0h15

Le bus de la Nati se met en route en direction de l'hôtel de l'équipe.

0h45

A environ 12 kilomètres de la ville de Prishtina se trouve le Four Points Sheraton, où la Nati était attendue pour le début des festivités. Le repas a lieu vers 1h du matin. L'entraîneur Murat Yakin et le nouveau président de l'ASF Peter Knäbel tiennent chacun un discours. L'ambiance est à la fête.

2h30

Les joueurs quittent la salle à manger après une heure et demi de repas. Murat Yakin ne fait aucune annonce qui interdirait une longue nuit de fête dans la vie nocturne kosovare. Pourtant, les joueurs restent à l'hôtel. Certains auraient rejoint leur lit de bonne heure, d'autres seraient restés longtemps assis dans le lobby à jouer à leurs jeux de société préférés. Même après la qualification pour la Coupe du monde, le Brandi Dog est très apprécié par les stars de la Nati.

4h30

Il se fait tard. Mais un homme, surtout, n’a pas envie de dormir. Murat Yakin savoure encore, installé avec son staff autour d’une bonne bouteille de rouge et de quelques cigares de la victoire. Tout au long de l’année, le sélectionneur s’est encore rapproché de ses hommes de confiance: l’entraîneur des gardiens Patrick Foletti, l’analyste Kevin Ehmes et l’adjoint Davide Callà. Tous ont assemblé, pièce après pièce, le puzzle de cette qualification. Et Murat Yakin peut se targuer d’un fait rare: il est toujours invaincu en matches de qualification pour une Coupe du monde, en deux éditions (2022 et 2026). Ce verre du soir, il ne l’a pas volé.

10h30

On ne sait pas qui s'est couché en dernier. Mais de nombreux joueurs se sont réveillés très tôt, le capitaine Granit Xhaka et d'autres joueurs postant leurs premières stories Instagram sur les réseaux peu après 8h. A 10h30 a lieu la dernière réunion à l'hôtel de l'équipe, le bus part en direction de l'aéroport de Prishtina.

11h50

L'avion décolle vers 12h en direction de Zurich, mais certains joueurs ont décollé avant pour rejoindre leurs clubs respectifs. Il ne reste donc pas beaucoup de temps pour se régénérer, ni guérir d'une éventuelle gueule de bois... ou d'une défaite au Brandi Dog.