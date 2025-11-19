Qui est sûr d'être dans la liste de Murat Yakin? Qui va trembler jusqu'à l'annonce définitive de la sélection fin mai? Blick fait le point parmi une soixantaine de prétendants. Il en restera 26 au final.

La Suisse disputera son sixième Mondial de rang. Photo: Toto Marti

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'équipe de Suisse va disputer sa 13e Coupe du monde l'été prochain entre Vancouver, Mexico et New York. Avec quels joueurs? Murat Yakin peut en mettre 26 au maximum dans l'avion et il ne fait guère de doutes que le sélectionneur va user de son droit, même si théoriquement il pourrait partir avec moins de joueurs. A sept mois du plus grand événement du sport mondial, voici à quoi pourrait ressembler l'équipe de Suisse, sans tenir compte d'éventuelles blessures bien évidemment.

Ils sont sûrs d'être dans l'avion (13)

Manuel Akanji sera dans l'avion à coup sûr. Photo: TOTO MARTI

Au but, Gregor Kobel est le titulaire indiscutable et il s'apprête à vivre son premier Mondial en tant que numéro 1, indépendamment de ses prestations avec Dortmund, lesquelles ne joueront aucun rôle dans l'esprit de Murat Yakin. En 2022 au Qatar, il avait disputé – et gagné 3-2 – le troisième match de poules face à la Serbie. Derrière lui, Yvon Mvogo a également son ticket en poche, même s'il vit une saison galère avec Lorient tant sur le plan personnel que collectif. Les Merlus sont à la peine en Ligue 1, leur gardien fribourgeois aussi, mais Murat Yakin le tient en haute estime pour son apport dans le groupe. Il a lui aussi son billet assuré indépendamment de ses performances au quotidien. La preuve? Il a été appelé en septembre alors qu'il était sans club.

En défense, Manuel Akanji sera le premier nom coché sur la liste et cela ne fait évidemment aucune discussion. Le patron derrière, c'est lui. Nico Elvedi a lui connu une ascension fulgurante ces derniers mois avec la Nati, étant désormais perçu comme le complément idéal de Manuel Akanji en défense centrale. Il a été tout simplement excellent lors de cette campagne qualificative et sera dans l'avion quoi qu'il arrive. A 33 ans, Ricardo Rodriguez s'apprête lui à vivre sans aucun doute son dernier Mondial et y sera à 100%, tout comme son pendant à droite Silvan Widmer. Les deux hommes ont repoussé la concurrence des jeunes pour l'instant et il faudra penser à leur succession dès l'automne prochain. Mais pas avant.

Au milieu, même pas besoin de parler de Granit Xhaka, lequel occupera le siège 1B dans l'avion, le 1A étant réservé au sélectionneur Murat Yakin, quand même. Remo Freuler l'accompagnera à mi-terrain. Enfin, Fabian Rieder a lui aussi sa carte d'embarquement déjà imprimée malgré son entrée en jeu désastreuse à Prishtina. Murat Yakin apprécie sa polyvalence et ses coups de pied arrêtés, en plus de son volume de jeu impressionnant.

Enfin, en attaque, Breel Embolo a une longueur d'avance sur tout le monde en pointe, lui qui sort d'une année 2025 très prolifique et irréprochable dans l'attitude. Dan Ndoye y sera également à coup sûr, tout comme Ruben Vargas, que Murat Yakin tient en haute estime et qui répond globalement toujours présent. La révélation de l'année 2025, le Genevois Johan Manzambi a lui aussi d'ores et déjà gagné son ticket pour le Mondial.

Ils ont de très bonnes chances (12)

Isaac Schmidt peut déjà lui aussi se réjouir de la Coupe du monde. Photo: TOTO MARTI

Le troisième gardien devrait être Marvin Keller. Le portier d'YB est le favori logique, lui qui était dans la sélection en ce mois de novembre et a de grandes chances d'être le successeur de Gregor Kobel d'ici quelques années. S'il accepte son rôle, ce qui semble être le cas, et s'il reste performant au quotidien, il sera dans l'avion.

En défense, les deux latéraux remplaçants semblent être Miro Muheim et Isaac Schmidt dans l'esprit de Murat Yakin, le Vaudois ayant la particularité, très appréciable, de pouvoir entrer de chaque côté. Cette polyvalence devrait lui offrir une place dans l'avion. Aurèle Amenda est lui de toutes les listes récemment, même sans entrer en jeu, et le sélectionneur sait pouvoir compter sur lui et, chose importante, il connaît sa place dans le groupe et l'accepte. S'il conserve cet état d'esprit, il sera lui aussi du voyage.

Au milieu, les places sont très chères et la concurrence folle. Si tout le monde est en forme, qui choisir entre Vincent Sierro, Michel Aebischer, Simon Sohm, Djibril Sow, Ardon Jashari et Denis Zakaria? Pour l'heure, Murat Yakin n'a jamais eu à se poser la question, puisque les blessures ont lourdement impacté ce secteur de jeu stratégique. Peut-il partir avec neuf milieux de terrain à la Coupe du monde? Si la réponse est oui, et que tout le monde est fit, alors la liste est connue. Mais s'il faut enlever un nom, qui sautera? Bonne chance pour choisir...

Devant, Zeki Amdouni, s'il est à 100% remis de sa grave blessure et qu'il retrouve la forme, sera du voyage. Andi Zeqiri, lui, est très apprécié par le sélectionneur, mais il devra se montrer plus régulier et plus efficace avec le Widzew Lodz pour être indiscutable. Le Lausannois connaît son rôle et l'accepte et il a une bonne chance de figurer dans les 26.

Ils ont une carte à jouer (14)

Alvyn Sanches est revenu au jeu sous le maillot d'YB. Photo: TOTO MARTI

Ce n'est pas un hasard si Murat Yakin a glissé le nom d'Alvyn Sanches cette semaine à Prishtina. Le joyau vaudois est de retour de blessure et le sélectionneur a très envie de le voir grandir avec la Nati et s'affirmer. S'il joue régulièrement et se montre décisif avec YB, il y a de très grandes chances qu'il soit sélectionné en mars, pile une année après sa grave blessure de Belfast. Il aura alors dix jours pour prouver sa valeur et gagner son ticket pour les Etats-Unis.

En défense, Adrian Bajrami, Luca Jaquez, Becir Omeragic et Cédric Zesiger se disputeront les places dans l'axe, plusieurs d'entre eux pouvant en outre évoluer sur le côté pour dépanner, ce qui pourrait avoir son importance dans la construction d'une liste. Les deux latéraux titulaires des M21, à savoir Zachary Athekame et Sascha Britschgi, ont eux aussi une chance, à condition de continuer à jouer régulièrement en Serie A, ou en tout cas d'entrer en jeu dans le cas du Genevois de l'AC Milan. Ulisses Garcia, qui alterne les hauts et les bas avec l'Olympique de Marseille, reste un prétendant, tout comme Edimilson Fernandes au milieu.

Enfin, en attaque, trois joueurs ont une carte à jouer: Christian Fassnacht, Cédric Itten et Joël Monteiro, lequel s'est un peu fait oublier récemment, mais a été l'une des seules satisfactions de la Ligue des Nations voilà une année.

Enfin, au but, Philipp Köhn est désormais titulaire avec l'AS Monaco. En brillant en Europe et en Ligue 1, il aura peut-être une chance de passer devant Marvin Keller, mais le poste de troisième gardien est particulier et ne repose pas forcément sur les performances en club.

Et puis, il y a le cas particulier Cameron Puertas, lequel n'a pas encore le passeport suisse, mais devrait le recevoir très vite. S'il est éligible avant le mois de mars, il y a de bonnes chances que Murat Yakin le sélectionne lui aussi pour le voir évoluer avec le groupe, tant sur le terrain qu'en dehors. Le Lausannois sera de toute façon une option pour l'après Coupe du monde, quoi qu'il arrive.

Ils partent de plus loin (17)

Kevin Mbabu et Midtjylland sont leaders d'Europa League. Mais le Genevois est loin de la Nati en ce moment. Photo: keystone-sda.ch

Anthony Racioppi retrouve un très bon niveau avec le FC Sion et Patrick Foletti, l'entraîneur des gardiens de la Nati, continue à le suivre de près. Il a une chance, tout comme Pascal Loretz (Lucerne) et Jonas Omlin (Mönchengladbach), mais Marvin Keller a deux longueurs d'avance sur eux et Philipp Köhn en a une.

En défense, Kevin Mbabu brille avec Midtjylland en Europa League, mais il semble loin du radar de Murat Yakin, lui qui a connu sa dernière sélection en mars 2024. Au même poste, Jordan Lotomba par lui d'encore plus loin. Stefan Gartenmann et Lucas Blondel ont commencé l'année 2025 avec la Nati en stage en Algarve, mais ont pris beaucoup de retard en cette fin d'année. Il faudrait un immense concours de circonstances pour qu'ils reviennent en sélection, tout comme Eray Cömert.

Parmi les joueurs de Super League à surveiller, mais qui semblent aujourd'hui outsiders dans une liste de 26 joueurs figurent sans aucun doute Karim Sow, Alessandro Vogt, Christian Witzig et Grégory Wüthrich.

Enfin, parmi les joueurs suisses évoluant à l'étranger et ayant déjà connu la sélection, les noms de Kwadwo Duah, Dereck Kutesa, Filip Ugrinic et Leonidas Stergiou restent à considérer. L'ailier genevois de l'AEK ne semble pas bénéficier d'un grand crédit avec Murat Yakin, mais s'il continue à briller sur les pelouses européennes, il redeviendra un candidat crédible. Un outsider pourrait être Filip Stojilkovic, qui marque régulièrement en Pologne avec Cracovia.

La grande inconnue

Noah Okafor doit continuer à se montrer convaincant avec Leeds. Mais aussi trouver un terrain d'entente avec le sélectionneur. Photo: Getty Images

Pierluigi Tami va profiter des prochains jours pour s'intéresser au cas Noah Okafor et tout faire pour le régler. Le directeur des équipes nationales sera-t-il accompagné de Murat Yakin? Dans un premier temps, pas forcément, mais le sélectionneur sera amené à échanger directement avec l'attaquant de Leeds, qui revient en forme. S'il continue sur sa lancée, joue et marque régulièrement en Premier League, il aura une chance de revenir, même s'il a perdu du crédit avec ses déclarations fracassantes des derniers jours. Sur les qualités intrinsèques, tout le monde est unanime: il figure parmi les meilleurs attaquants du pays. Reste à savoir s'il se dira prêt à accepter un éventuel rôle de remplaçant ou de joker durant la Coupe du monde ou s'il fera la gueule comme lors de l'Euro 2024. Si tel est le cas, Murat Yakin l'enverra en vacances le coeur léger.

Ils

n'y seront pas (5)

Non, Xherdan Shaqiri ne reviendra pas en équipe nationale. Photo: IMAGO/Steinsiek.ch

Le nom de Xherdan Shaqiri revenait régulièrement autour de l'équipe nationale à l'automne dernier, alors qu'il venait de claquer la porte de la Nati. Murat Yakin l'a toujours dit: la porte était ouverte pour le génial meneur de jeu bâlois. Mais la question ne se pose plus: la Nati est désormais efficace offensivement sans lui et la jeune génération a pris le pouvoir. Même s'il brille avec le FC Bâle, que ce soit en Super League ou en Europa League, il ne reviendra pas en équipe de Suisse après avoir manqué les qualifications. Même chose pour Yann Sommer et Fabian Schär, qui font eux aussi tous deux partie du passé glorieux de l'équipe de Suisse, mais pas de son avenir. Renato Steffen et Steven Zuber, même en étant performants en Super League au printemps prochain avec Lugano et Zurich, peuvent eux aussi réserver leurs vacances d'été.