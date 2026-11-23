Foot Région Morges organisait samedi un séminaire au sujet des violences dans le football des juniors. Suivront des ateliers théâtraux avec une équipe de jeunes.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Les violences dans le football des juniors. En voilà un bien vaste sujet, sur lequel il est possible de discuter (passifiquement) des heures durant. Cela a été le cas samedi 21 novembre. Pendant toute une matinée, se sont réunis une soixantaine de personnes – entraîneurs, responsables de mouvements juniors, pédiatres, parents de footballeurs… – pour assister à un séminaire organisé par Foot Région Morges (FRM).

Pas éradiquer, mais prévenir

Dans un auditoire du CUBE de Morges, les discussions vont bon train. Se succèdent des interventions de spécialistes et de longues plages d'échanges. Celles-ci vont de la responsabilité des coachs dans les violences jusqu’au mauvais exemple argentin à la Coupe du monde 2026. Avec un constat cinglant: «Évidemment qu’on n’arrivera pas à éradiquer les violences.»

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Pour autant, pas question de rester les bras croisés pour Richard Rentsch, membre du comité FRM et entraîneur de juniors. Devant l’assemblée attentive, c’est lui qui préside les débat. Cet homme qui semble avoir mille idées par seconde est notamment là pour présenter un projet sur lequel il planche depuis près de deux ans.

Des ateliers théâtraux début 2027

Ce passionné en tenue de coach veut mettre sur pied des ateliers théâtraux, auxquels participera une équipe de FRM. L’occasion de mettre les enfants au centre du projet (ils se comptaient sur les doigts d’une seule main samedi). «Concrètement, on veut lancer quatre-cinq ateliers à la reprise de la saison, début 2027», détaille Richard Rentsch. «Nous, on veut vraiment agir en amont. On commence petit, afin de pouvoir mesurer l’effet de ce qu’on met en place», continue-t-il.

Cet homme féru de football et de neurosciences veut passer par le théâtre, afin de toucher le langage et de prévenir certaines réactions. «On est des êtres de communication: ‘Je vais te changer par les mots’», lance-t-il. Des intervenants qualifiés seront là pour encadrer les jeunes lors des ateliers. «Il est exclu qu’on laisse des projets sur la violence à des non-professionnels», explique le membre de Foot Région Morges. Un projet novateur qui, s’il n’éradiquera pas complètement les violences, pourrait déjà participer à les freiner.