Face aux dérapages qui ont marqué le début de saison dans le football régional, Foot Région Morges (FRM) lance un projet éducatif de prévention des violences chez les juniors. Coup d'envoi samedi matin avec un séminaire ouvert à toutes et tous à Morges.

Blick Sport

«Le football, c'est le sublime et l'abîme.» La formule est signée Richard Rentsch, membre du comité et entraîneur de Foot Région Morges. Alors que les terrains de la région ont parfois montré leur visage le plus sombre ces dernières semaines, le groupement morgien refuse d'attendre que la violence s'installe. «Nous avons l'ambition de mettre en place un cadre sécurisé pour que le jeu puisse s'exprimer librement», explique l'initiateur du projet.

Samedi, FRM lancera la démarche avec un séminaire réunissant des spécialistes de la médecine du sport, de la psychiatrie et des sciences humaines, ainsi que des acteurs du monde du football. Mais pas question d'en rester à la théorie. «Personne n'a de solution miracle, mais nous souhaitons travailler dans le concret», insiste Richard Rentsch.

Six à huit ateliers suivront durant la saison, au sein de l'une des équipes du groupement. Chacun abordera une forme de violence: physique, verbale ou liée aux réseaux sociaux. Encadrés par des professionnels, ils s'appuieront notamment sur des mises en situation théâtralisées, pour aider les jeunes à comprendre les mécanismes de l'agression et à savoir réagir face aux comportements violents.

Casser l'engrenage

Le but: briser le cercle vicieux du «œil pour œil, dent pour dent», qui transforme une provocation en altercation, puis en acte de brutalité. FRM veut aider ses juniors à identifier leurs émotions, à comprendre leurs réactions et à mieux communiquer. Une approche préventive, qui viendra compléter les dispositifs cantonaux, lesquels interviennent généralement après les incidents. «Nous croyons au fait que ce sont les mots qui guident les actions», affirme Richard Rentsch.

Un bilan sera tiré en fin de saison pour décider d'étendre ou non le projet à l'ensemble du mouvement FRM. À plus long terme, le groupement aimerait l'intégrer à la formation des entraîneurs. «Nous souhaitons véritablement inscrire ce projet dans la durée», conclut Richard Rentsch.

Parmi les intervenants de samedi figureront Mélanie Hindi, responsable de projets transversaux au Service de l'éducation physique et du sport, des représentants de l'ACVF, le professeur François Ansermet, pédopsychiatre, le Dr Justin Carrard, le Dr Cyril Knob, pédiatre au CHUV, l'anthropologue et philosophe Claude Welscher ainsi que Mathieu Moser, arbitre de 2e ligue. Les consultants de la RTS et anciens footballeurs Yves Débonnaire et Léonard Thurre seront aussi de la partie, aux côtés d'entraîneurs, de joueurs, de parents et de responsables de FRM.

Infos pratiques

Samedi, salle du CUBE à Morges (parking de Beausobre). Café d'accueil dès 8h15, début de la rencontre à 8h30, fin à 12h. Entrée libre, ouvert à toutes et tous.