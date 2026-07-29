Kylian Mbappé souhaite la bienvenue à Zinédine Zidane

Le capitaine de l'équipe de France s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour saluer l'arrivée du nouveau sélectionneur des Bleus. Zidane a déjà dû répondre à une question sur le racisme.

AFP Agence France-Presse

«Bienvenue chez toi»: le capitaine et meilleur buteur de l'histoire des Bleus Kylian Mbappé a salué mardi sur son compte Instagram l'arrivée du nouveau sélectionneur de l'équipe de France Zinédine Zidane, dont la nomination a été officialisée plus tôt dans la journée.

Zidane, 54 ans, succède à Didier Deschamps, dont le mandat de 14 ans s'est achevé par une quatrième place à la Coupe du monde en Amérique du Nord, un tournoi dont Mbappé a terminé le meilleur buteur (10 buts).

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Durant ce Mondial, le capitaine des Bleus avait été l’objet d’insultes racistes de la part d’une sénatrice paraguayenne, qui l’avait notamment comparé à un singe après la défaite de l’équipe sud-américaine en 8es de finale contre la France (1-0). Les propos de la sénatrice paraguayenne avaient causé un tollé, entraînant de nombreuses réactions de soutien au buteur des Bleus à travers le monde et une enquête a été ouverte à Paris.

«On est dans un beau pays avec cette mixité»

Et Zinédine Zidane est déjà prêt à lutter contre ce fléau. «Il faut combattre le racisme, c’est ce qu’on essaye tous de faire à sa manière», a déclaré mardi le nouveau sélectionneur, interrogé sur les attaques racistes que subissent régulièrement les Bleus.

«On ne changera peut-être pas les choses. Mais on est dans un beau pays avec cette mixité. J’ai grandi dans un quartier où il y avait la place pour tout le monde» a déclaré l’enfant de la Castellane, un quartier de Marseille. «Ma vie, c’est celle-là, c’est de pouvoir échanger avec tout le monde. Nous sommes tous des êtres humains» a déclaré le successeur de «DD».

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La Fifpro, syndicat mondial des joueurs et joueuses professionnels, avait alerté durant la Coupe du monde sur le harcèlement, souvent raciste, subi en particulier en ligne par les joueurs. Fin juin, le Service de modération pour les réseaux sociaux (SMPS) de la FIFA avait annoncé avoir «identifié 89'000 publications injurieuses au cours de la phase de poules du Mondial-2026», dont 11% à caractère raciste, la catégorie la plus importante.